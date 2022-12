Cadeaux de dernière minute pour toutes les personnes sur votre liste – Hollywood Life

Crédit image : Jet Cat Studio/Adobe

Suite Bonnie dit

Si vous voulez faire en sorte qu’une personne qui vous est chère se sente spéciale en cette saison des fêtes, alors pas de soucis – faites un tour dans cette galerie de guides de cadeaux. S’il y a une chose que nous pouvons garantir avec ces suggestions, elles feront que vos proches sentiront, auront l’air et se sentiront bien. À HollywoodLa Vie, nous avons tout ce qu’il vous faut pour cette saison des fêtes, des bas de Noël créatifs et réfléchis aux pyjamas de vacances festifs pour que toute la famille puisse en profiter. Mais, si vous avez besoin d’un cadeau de dernière minute significatif et ultra-luxueux pour cette personne spéciale, ne cherchez pas plus loin que ce guide de cadeaux ici !

Les fêtes peuvent être stressantes et chaotiques, mais cela semble en valoir la peine lorsque vous avez réussi à trouver les cadeaux parfaits pour tout le monde sur votre liste. Au nom de la beauté, rien de mieux que de déballer un produit de haute qualité que vous n’achèteriez pas normalement pour vous-même. Alors, pourquoi ne pas le faire pour quelqu’un d’autre ? Dans notre guide de cadeaux ci-dessous, nous avons regroupé 16 produits cosmétiques haut de gamme, produits de soin de la peau et plus encore qui font les cadeaux glamour ultimes à la reine de beauté de votre vie !

1. Duo hydratant et crème de nuit Prevage d’Elizabeth Arden

Surtout pendant les mois d’hiver embêtants, notre peau pourrait utiliser toute l’hydratation qu’elle peut obtenir. Offrez le cadeau ultime à l’amateur de soins de la peau sur votre liste avec ce duo hydratant de jour et de nuit anti-âge « Prevage » d’Elizabeth Arden. La crème hydratante possède une technologie concentrée et avancée qui aide à nourrir la peau naturellement tout en la protégeant contre le dessèchement. Au fil du temps, il est prouvé qu’il inverse les signes du vieillissement et même les dommages causés par le soleil. Utilisez la crème de nuit pour aider à optimiser le processus de réparation de la peau pendant la nuit et inverser à nouveau les signes du vieillissement. 252 $, elizabetharden.com

2. Bougie classique Nest Birchwood Pine

Certaines choses sont tout simplement d’une qualité imbattable, comme la collection de bougies Nest, par exemple. Ce parfum odorant Birchwood Pine de Nest est un cadeau luxueux à offrir à tout nouveau propriétaire, à un collègue qui vous a beaucoup aidé tout au long de l’année, ou à qui que ce soit ! La combinaison de bois de bouleau et de pin apporte un parfum exquis et hivernal à n’importe quelle pièce. 42 $, nestnewyork.com

3. Charlotte Tilbury Pillow Talk Embellissant Lip Set

Nous avons tous une diva du maquillage sur notre liste à acheter pendant les vacances. Cet ensemble super glam fera sourire n’importe quelle reine du maquillage ! Il est livré avec un Hyaluronic Happikiss pleine grandeur dans la teinte Pillow Talk (nude-rose), un bain pour les lèvres au collagène de taille voyage dans la teinte Pillow Talk (nude-rose), un Lip Cheat de taille voyage dans la teinte Pillow Talk (nude-rose), et un rouge à lèvres Matte Revolution en format voyage dans la teinte Pillow Talk (nude-rose). Gardez chaque composant de l’ensemble ensemble pour toujours avoir un ensemble de maquillage pour les yeux à portée de main et expérimentez toutes sortes de styles de maquillage et de tutoriels. 49 $, sephora.com

4. Coffret Trio de crèmes pour les mains La Châtelaine

Les vacances sont synonymes de plaisir – et pas seulement de nourriture et de boissons ! Ce délicieux ensemble de crèmes pour les mains est le cadeau le plus décadent pour tous ceux qui ont besoin de soins personnels de qualité à la maison. L’ensemble comprend trois crèmes pour les mains délicieuses et hydratantes aux parfums de gardénia, de fleur d’oranger et de rose acacia, en plus, elles sont toutes infusées de beurre de karité, de vitamine E et d’huile d’argan. Mieux encore, ils sont livrés dans une magnifique boîte, vous n’avez donc même pas besoin de l’emballer ! 27 $, amazon.com

5. Ensemble-cadeau de bain floral et épicé Molton Brown

Cet ensemble de soins de bain indulgent de Molton Brown comprend trois flacons de 10 fl. oz. flacons de gel douche et bain aux senteurs délicieusement uniques de Poivre Rose ardent, Jasmin & Rose du Soleil, et Orange & Bergamote. Ce coffret cadeau égayera la journée de n’importe qui car chaque gel douche est extrêmement parfumé, faisant de chaque douche ou bain une expérience de spa. 105 $, moltonbrown.com

6. Kit pour les lèvres en édition limitée Jane Iredale

Parfait pour tous ceux qui souhaitent obtenir une boiterie époustouflante en seulement trois étapes simples, ce kit pour les lèvres est un incontournable. L’ensemble comprend un rouge à lèvres Triple Luxe Long Lasting Naturally Moist, un crayon à lèvres et un brillant à lèvres Crush PureGloss. C’est un excellent cadeau de Noël que tout amateur de maquillage dans votre vie serait heureux de recevoir. 60 $, ulta.com

7. Aerin Aegea Blossom Eau de Parfum

Que serait un guide cadeau beauté sans un sublime parfum ? Ce parfum frais et floral d’Aerin est idéal pour tous vos amis qui aiment vraiment les parfums et qui aimeraient avoir quelque chose d’unique. Ce parfum est léger, frais et lumineux, avec des notes de bergamote sicilienne, de pétales de néroli et de musc. Il a également des notes de vétiver et de bois de santal délicieux. Dans l’ensemble, ce parfum haut de gamme donnera au destinataire une odeur délicate et fraîche. 123 $, www.saksfifthavenue.com

8. Kit de best-sellers PUR Cosmetics Multitasking Essentials

Ce coffret cadeau contient tous les éléments essentiels dont vous avez besoin pour créer un magnifique maquillage de tous les jours. Le coffret cadeau comprend une trousse de maquillage durable chic avec un FPS à large spectre de maquillage minéral pressé 4 en 1, une base correctrice 4 en 1 Energize & Rescue Mini, un mini mascara entièrement chargé et une brosse biseautée. 36 $, purcosmetics.com

9. Kiehl’s Kiss Me With Kiehl’s Lip Set

Aïe ! Les mois les plus froids provoquent sûrement des lèvres gercées et irritantes pour à peu près tout le monde, et c’est le pire absolu. Personnellement, je ne peux pas obtenir assez de baumes à lèvres (et je peux ou non en accumuler 5 dans ma voiture seule chaque hiver), donc cet ensemble de baumes à lèvres Kiehl’s serait certainement mon cadeau préféré ce Noël ! Comprenant non parfumé, canneberge et menthe, cet ensemble est la collection ultime de baumes à lèvres pleine grandeur infusés de vitamine E pour une douceur supérieure. 25 $, kiehls.com

10. Trousse de vacances Moroccanoil Magic of Hydratation

Nous ne pouvons pas oublier nos cheveux pendant l’hiver et il est très important de s’attaquer aux dommages que le froid peut causer à nos cheveux. Les cheveux ont tendance à être desséchés, ternes et sans vie, mais grâce à cet ensemble d’hydratation de Moroccan Oil, dites adieu aux cheveux secs de l’hiver ! Ce coffret cadeau adorablement emballé comprend 4 pièces : un shampoing hydratant grand format, un masque hydratant intense et un revitalisant sans rinçage tout-en-un, ainsi qu’un mini traitement Moroccanoil GRATUIT. Toutes les formules contiennent des huiles fines, des acides gras et toutes les vitamines pour garder les cheveux soyeux tout au long de l’hiver. Donnez-le à n’importe qui sur votre liste qui pourrait avoir besoin d’une aide supplémentaire dans le département des soins capillaires, et ils seront ravis cette fête ! 62 $, amazon.com

11. Ensemble de soins de la peau Daily Skin Defenders d’Estée Lauder

Pour toute personne sur votre liste qui aime absolument les soins de la peau – cet ensemble est le cadeau parfait. Inclus dans ce coffret cadeau adorablement emballé sont cinq produits de voyage, y compris DayWear Multi-Protection Anti-Oxydant 24H Moisture Gel-Creme, Micro Essence Treatment Lotion with Bio-Ferment, Advanced Night Repair Synchronized Recovery Complex, NightWear Plus Anti-Oxidant Night Detox crème et un gel-crème hydratant anti-oxydant DayWear Eye Cooling. 40 $, nordstrom.com

12. Ramy Beauty Double-O-Wow !! Compact

C’est le compact en acier inoxydable parfait pour la femme active. Il comprend six fabuleux rouges à lèvres aux couleurs Chutzpah, Thrive et Celebrate ainsi que trois teintes pour les yeux, les joues et les lèvres. Peu importe où vous allez, vous serez prêt avec ce guichet unique pour un visage plein de beauté magnifique. 25 $, ramy.com

13. Trio de fards à paupières Mini RoseGlow Caviar Stick de Laura Mercier

Cet ensemble est parfait pour un maquillage quotidien. Il contient trois produits qui vous aideront à obtenir un look magnifique en une seule étape simple. Le coffret cadeau comprend trois bâtons de fard à paupières dans les tons Kiss from a Rose, Strike a Rose et Moonlight Rose. Les trois ombres à paupières ont un éclat nacré et sont faciles à rouler sur vos paupières pour un look en déplacement. 29 $, sephora.com

14. Ensemble de pinceaux de voyage essentiels Sigma Beauty

Pour l’amateur de maquillage dans votre vie, vous ne pouvez pas vous tromper avec cet ensemble de pinceaux de maquillage essentiel qui est livré avec sept pinceaux dans un joli étui de voyage en cuir noir. Tous les pinceaux sont de taille voyage et sont utilisés pour créer le look que vous désirez. Les pinceaux inclus dans l’ensemble sont un crayon, un pinceau mélangeur effilé, un pinceau ombreur pour les yeux, un pinceau petit angle, un grand pinceau poudre, un grand pinceau contour angulaire et un pinceau fond de teint. 86 $, sigmabeauty.com

15. Coffret cadeau bain et corps Dove Beauty Essentials

Toute personne sur votre liste serait ravie de recevoir ce délicieux ensemble pour le bain et le corps de Dove. Il est livré avec cinq incroyables produits grand format, dont un nettoyant pour le corps Deep Moisture, un déodorant en vaporisateur sec Original Clean, un shampooing réparateur intensif, un revitalisant réparateur intensif, un gommage corporel au lait de macadamia et de riz et un luffa. Mieux encore, il est joliment emballé dans une boîte cadeau, vous n’avez donc même pas besoin de l’emballer. 29 $, amazon.com

16. Ensemble de jour et de nuit Neutrogena Rapid Wrinkle Repair

Nous adorons ce coffret cadeau qui aide à cibler le vieillissement en réduisant l’apparence des rides et des ridules. L’ensemble comprend un hydratant quotidien pour le visage Rapid Wrinkle Repair avec SPF 30 + acide hyaluronique et un hydratant rapide pour le visage Night Wrinkle Repair avec rétinol, acide hyaluronique. 50 $, neutrogena.com

