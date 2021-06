Cadeaux aux villageois qui se font vacciner

Il y a eu beaucoup de réticences à prendre le vaccin contre le coronavirus dans de nombreuses régions de l’Inde, la plupart en raison d’un manque de sensibilisation et de compréhension du virus. Un tel scénario similaire était avec les villageois d’Ulundurpet dans le district de Kallakurichi au Tamil Nadu où les résidents étaient sceptiques quant à la prise du vaccin contre le coronavirus. Sentant le manque de sensibilisation et la réticence des habitants de son village, R Thambidurai, un militant social originaire d’Ulundurpet même, s’est maintenant mobilisé pour sensibiliser ses villageois à l’importance du jab Covid. Une idée est venue à Thambidurai et il a décidé de lancer un programme de dons gratuits pour toutes les personnes qui se font vacciner dans son village de M Kunnathur.

Thambidurai a déclaré qu’il avait dépensé l’argent pour les cadeaux de sa propre poche. Au milieu de la vague de deuxième vague de Covid-19, une campagne de vaccination a été signalée dimanche près du village, mais elle n’a pas pris de l’ampleur au départ en raison principalement du manque de sensibilisation des gens. Sans orientation adéquate, les villageois n’ont montré aucun intérêt à se faire vacciner. C’est alors que Thambidurai, un photographe de studio et militant du village, a décidé de récompenser ses villageois qui prennent le jab. Par la suite, il a commencé à offrir des cadeaux tels que des ustensiles à ceux qui se faisaient vacciner, ce qui a amené de plus en plus de personnes à s’approcher du camp pour se faire piquer. Finalement, un grand nombre de villageois sont venus avec impatience pour se faire vacciner et ont reçu des cadeaux de l’activiste social. Et ainsi, le deuxième jour, un nombre écrasant de 94 personnes ont été vaccinées.

De nombreux travailleurs de première ligne, y compris des médecins et des groupes de bénévoles, ont salué les efforts de Thambidurai alors qu’il travaillait sans relâche au milieu de la pandémie de Covid-19.

Dans tout le pays, plusieurs organisations de jeunesse ont pris le relais pour sensibiliser les personnes résidant dans les zones reculées des régions rurales des États et les ont aidées à se faire vacciner. Récemment également au Pendjab, le ministre en chef, le Capt Amarinder Singh, a annoncé la mise en place de Volontaires Corona Rural (RCV) dans les villages et les quartiers municipaux pour impliquer les jeunes dans la sensibilisation à la lutte contre Covid-19.

