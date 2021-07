Cadeau spécial de l’homme d’Andhra à sa fille nouvellement mariée

Les cadeaux de mariage, surtout offerts par nos parents, sont mémorables et chers à nos cœurs. Nous espérons tous conserver ces cadeaux le plus longtemps possible. Dans certaines cultures, la célébration des jeunes mariés dure un mois et ils continuent à recevoir des cadeaux tout au long. Des bijoux aux vêtements, en passant par les artefacts, les énormes cadres photo, l’argent, les ustensiles et les automobiles, la liste est interminable. La famille de la mariée s’assure de ne négliger aucun effort pour fournir à leur fille tout ce qui est possible alors qu’elle se lance dans le nouveau voyage.

Dans un premier temps, un homme de l’Andhra Pradesh a offert à sa fille d’énormes quantités de poisson, de cornichons, de légumes et de bonbons en cadeau pendant l’Ashadha Masam. Le cadeau de Battula Balarama Krishna à sa fille nouvellement mariée est rapidement devenu le sujet de conversation de la ville. Balarama Krishna est un éminent homme d’affaires originaire de Rajahmundry. Il a été révélé qu’à l’occasion du festival, il avait envoyé 1000 kg de poisson, 1000 kg de légumes, 250 kg d’articles d’épicerie, 250 pots de cornichons, 250 kg de crevettes, 250 kg de bonbons, 10 chèvres et 50 poulets au nouveau résidence à Yanam, qui est une ville de Pondichéry, rapporte India Today.

La fille de Balarama Krishna, Pratyusha, s’est mariée avec Pawan Kumar, fils d’un homme d’affaires de Yanam. Le couple fêtait son premier Ashadham et le père de Pratyusha a décidé de le rendre encore plus spécial pour eux. Par conséquent, il a envoyé un camion chargé du grand tarif à la résidence de sa belle-famille. Lorsque le camion est arrivé à leur résidence Pratyusha, son mari et sa belle-famille ont également été choqués et stupéfaits de voir le rassemblement de cadeaux envoyés par son père.

Ashadha Masam est un mois sacré et est l’une des traditions Telugu les plus suivies. Le mois d’Ashadha est important pour tous les jeunes mariés, en particulier les mariées. Pour célébrer la journée, les femmes appliquent également du heena sur leurs mains. C’est une croyance que la couleur du heena indique la quantité d’amour que la femme recevra de son mari et de sa belle-famille. Ils reçoivent également des cadeaux de leurs parents.

