Cadeau pour acheter votre ami pour Noël – Hollywood Life

Cette année, les vacances peuvent sembler légèrement différentes, mais cela ne signifie pas que l’acte de donner devrait l’être. En fait, il est peut-être plus important que jamais de montrer un peu d’amour tout en s’amusant. Ci-dessous, nous présentons certains de nos cadeaux préférés les plus épiques que nous pourrions trouver que nous ne serions pas gênés de recevoir nous-mêmes (indice, indice).

Notre liste contient tout ce que votre meilleure amie voudrait pour les vacances, y compris des produits de soin incroyables tels qu’un appareil de lissage de ligne portable de NuFACE c’est la taille du mascara et destiné à cibler instantanément l’apparence des rides et ridules autour des yeux, de la bouche et du front à l’aide d’un micro-courant doux.

Enfin, puisque nous sommes tous casaniers ces jours-ci, pourquoi ne pas en profiter avec le peignoir le plus moelleux de Rêves pieds nusl’une des bougies parfumées kush les plus cool de Odeurs de garçonet Le numéro 3 d’Olaplex traitement perfecteur de cheveux ultra-populaire qui, même si nous ne comprenons peut-être pas comment cela fonctionne, nous savons simplement que c’est le cas.

1. Masque facial en soie

Si vous connaissez quelqu’un qui n’a pas encore pris le train du masque de sommeil, ce serait le moment idéal pour le présenter. Ces masques de sommeil sont LA Rolls Royce des masques en soie car ils sont fabriqués à partir de la soie de mûrier la plus fine et ressemblent à du pur luxe. Ces masques sont également disponibles dans une grande variété d’options de couleurs chics et si vous voulez rendre le cadeau encore plus spécial, associez-le à la taie d’oreiller assortie. 50 $, sephora.com

2. Perfecteur de cheveux Olaplex No.3

Pour la personne qui est au top de sa situation capillaire ou qui ne sait peut-être pas qu’elle devrait l’être, ce perfecteur de cheveux est le cadeau qui continue de donner. Décrit comme “l’assurance ultime contre la casse”, ce traitement amène essentiellement le salon dans votre maison et, avec une utilisation hebdomadaire, renforcera les cheveux cassés et traités chimiquement. 30 $, www.revolv.com

3. Barefoot Dreams CozyChic Robe unisexe

C’est l’année du polaire confortable, de la fausse fourrure et du sherpa en peluche. Si vous cherchez quelque chose qui représente tout ce qui précède, cette robe confortable et chic est un excellent point de départ. Il n’y a rien de mieux que de sortir de la douche et de mettre ce qui ne peut être décrit que comme le peignoir le plus luxueux et le plus moelleux qui soit ou de se réveiller un matin froid et de l’avoir à portée de main pour vous garder au chaud tout au long de la journée. 127 $, nordstrom.com

4. Régime de lissage NuFACE Limited-Edition FIX Line

Les appareils faciaux font fureur ces jours-ci, car nous avons maintenant un peu de temps pour en utiliser pleinement un. Ce duo particulier de NuFACE est livré avec son appareil portable FIX et son sérum qui fonctionnent en tandem pour créer et éliminer l’apparence des ridules et des rides autour des yeux, des lèvres et du front. Ce duo se glisse également facilement dans n’importe quelle trousse de maquillage, ce qui permet de zapper facilement votre visage chaque fois que vous en ressentez le besoin. Utilisez-le avant un grand événement pour repulper et resserrer temporairement ou simplement pendant que vous vous détendez et que vous regardez la télévision. 127 $, dermstore.com

5. Bougie parfumée Boy Smells Kush

Entrez dans cette nouvelle marque de bougies parfumées ultra-populaire pour vous-même ou pour la meilleure amie qui aime avoir une maison odorante à tout moment. Cette bougie à la noix de coco et à la cire d’abeille est non seulement esthétique avec son gobelet noir brillant, mais elle est également abordable et possède un mélange de parfum enivrant et mystérieux de cannabis et de daim brossé. 36 $, nordstrom.com

6. Huit Réserve par 818

La marque de tequila 818 de Kendall Jenner a conquis le monde et la dernière tequila de sa marque à arriver sur le marché est la Eight Reserve. La nouvelle réserve Añejo ultra-premium est livrée dans une magnifique carafe en céramique faite à la main qui peut pimenter le chariot de bar de n’importe qui. Mieux encore, une fois que vous avez terminé la tequila, vous pouvez réutiliser la bouteille comme vase pour les fleurs. 200 $, drink818.com

7. Parka rembourrée en duvet ultra léger Uniqlo

Uniqlo est l’une de nos marques préférées car elle utilise des matériaux de grande qualité pour vous offrir des pièces classiques et simples à un prix abordable. Nous aimons particulièrement cette doudoune légère en duvet disponible en quatre couleurs différentes et dans des tailles allant du XXS au XXL. Encore mieux, il est actuellement en vente ! 60 $, uniqlo.com

8. Flawless by Finishing Touch Flawless Beauty Réfrigérateur

Si vous avez un accro de la beauté dans votre vie, alors ils ont besoin de ce réfrigérateur de beauté chic et élégant. Léger et compact, ce réfrigérateur s’intègre facilement dans la plupart des petits espaces de la salle de bain, de la chambre, du placard ou partout où vous le trouvez pratique pour garder vos produits de beauté à portée de main. Le but de ce réfrigérateur est de garder tous leurs rouleaux faciaux, patchs sous les yeux, globes faciaux et crèmes à des températures fraîches et, lorsqu’il est appliqué sur la peau après une longue nuit ou tôt le matin, aidera à rétrécir, resserrer et refroidir dans tous les bons endroits. 60 $, ulta.com

9. Bâton d’état des objectifs DIBS Beauty Rose

Le Status Stick est un essentiel sans gâchis et sans erreur pour votre routine de maquillage. Le surligneur peut être utilisé comme surligneur traditionnel ou sous le fond de teint, et vous pouvez également l’utiliser sur votre visage et votre corps. Il vous donne un éclat subtil au début, mais vous pouvez continuer à le superposer pour vous donner l’éclat désiré. 36 $, dibsbeauty.com

10. Beats Fit Pro

Avec sa conception à bout d’aile flexible, le Beats Fit Pro représente une percée dans les écouteurs de fitness tout au long de la journée. Offrant toutes les fonctionnalités magiques activées par la puce Apple H1, le Beats Fit Pro fera le cadeau parfait cette saison des fêtes pour les amateurs de fitness ou les amateurs de technologie. 200 $, www.beatsbydre.com

11. Maillots de bain Bay 2 Bas Hanabea et haut Brinley

Nous adorons la nouvelle marque de maillots de bain Bay 2 Swimwear pour ses pièces classiques et intemporelles. N’importe quel ami serait ravi de recevoir un maillot de bain de la marque car les costumes sont super flatteurs pour toutes les morphologies. Nous aimons particulièrement le Hanabea Bottom taille haute (94 $) qui est disponible en trois couleurs différentes. Coiffez le bas avec un haut Brinley sans bretelles assorti (98 $) qui se noue à l’avant. 192 $, bay2swimwear.com

12. La belle friteuse à air TriZone de Drew Barrymore

de Drew Barrymore La belle friteuse à air TriZone pour ustensiles de cuisine vous permet de cuire 2 aliments, 2 façons en même temps en utilisant des paniers séparés de 4,5 pintes, ou 1 repas plus grand en utilisant le panier complet et en retirant le séparateur central. Sa très grande capacité de cuisson vous permet de faire frire à l’air libre suffisamment d’aliments pour les repas familiaux (comme un poulet entier !!) et de les rassembler en une seule fois – recommandé pour 7 à 9 personnes – juste à temps pour les fêtes. 139 $, walmart.com

13. Pyjama rose Bon Viviann

Ok – qui n’aimerait pas ce pyjama soyeux rose vif avec une bordure en plumes sur les manches et le pantalon ? Parfait pour une soirée pyjama ou simplement pour aller au lit – ce pyjama soyeux bordé de plumes d’autruche est doté d’une fermeture à 4 boutons et d’une poche plaquée unique, ainsi que d’une bande élastique sur le pantalon qui donne à l’ensemble une silhouette décontractée. 130 $, bonviviann.com

