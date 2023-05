"Cadeau de mon côté": Énorme mise à jour de Dhoni sur la retraite après la victoire du titre IPL

Le MS Dhoni a fourni une mise à jour massive concernant sa retraite potentielle après que les Super Kings de Chennai aient décroché leur cinquième titre de Premier League indienne (IPL) en battant les Titans du Gujarat par cinq guichets (DLS) au stade Narendra Modi d’Ahmedabad mardi. Le skipper du CSK, qui a égalé Rohit Sharma en tant que capitaine avec la plupart des titres IPL, a déclaré qu’annoncer sa retraite serait la « chose facile » mais il veut s’entraîner pendant les neuf prochains mois et essayer de jouer la saison prochaine comme un « cadeau ». » pour ses fans.

« Vous cherchez une réponse? Circonstance si vous voyez que c’est le meilleur moment pour moi d’annoncer ma retraite. Mais la quantité d’amour et d’affection qui m’a été montrée, où que j’aie été cette année … Je pense que la chose la plus facile pour moi dire reviendrait à dire « Merci beaucoup », mais la chose la plus difficile pour moi serait de travailler dur pendant neuf mois et de revenir jouer au moins une saison de plus à l’IPL. Mais cela dépend beaucoup du corps. Il faudrait 6-7 mois pour décider. Ce sera plus comme un cadeau de ma part. Ce n’est pas facile pour moi mais la façon dont ils ont montré leur perte et leur affection, c’est quelque chose que je dois faire », a-t-il déclaré lors de l’après-match. présentation.

« Mes yeux étaient pleins d’eau, j’avais besoin de prendre du temps dans la pirogue. J’ai réalisé que je devais en profiter. Je pense qu’ils m’aiment pour ce que je suis, ils aiment que je sois si ancré, je n’essaie pas pour dépeindre quelque chose que je ne suis pas. Restez simple. Chaque trophée est spécial, mais ce qui est spécial à propos d’IPL, c’est chaque jeu critique dont vous avez besoin pour être prêt « , a-t-il ajouté.

Sous la direction de Dhoni, les Super Kings de Chennai ont embelli leur record déjà fabuleux dans l’IPL avec un cinquième triomphe au titre, battant les Titans du Gujarat par cinq guichets dans une confrontation palpitante au sommet.

Dhoni est le point de mire de tous les regards depuis le début de la Premier League indienne cette année et, à la fin de la finale, le capitaine a terminé avec un cinquième trophée record.

B Sai Sudharsan a claqué 96 en 47 balles alors que les Titans du Gujarat en ont affiché 214 en quatre après avoir été invité à frapper en premier.

Fixé un objectif révisé de 171 en 15 overs après que la pluie a interrompu le jeu au début de la deuxième manche d’une finale qui a été repoussée au jour de réserve en raison d’une forte averse, CSK a terminé la tâche dans le dernier ballon, dans ce qui pourrait s’avérer être la dernière sortie de Dhoni dans la ligue T20.

Ravindra Jadeja a frappé un six et un quatre contre Mohit Sharma dans les deux dernières balles pour le gagner pour le CSK et alors même que les joueurs du maillot jaune couraient sur le terrain, Dhoni est resté dans la pirogue, les yeux fermés.

Ni le mastodonte des Titans du Gujarat ni le mauvais temps pendant deux jours n’ont pu empêcher les hommes de Dhoni d’égaliser leurs rivaux de Mumbai Indians, en termes de victoires au trophée IPL.

Il reste à voir si Dhoni reviendrait à la tête de CSK l’année prochaine ou non, car tout l’IPL et même la finale étaient entièrement consacrés à la Dhoni-mania.

(Avec entrées PTI)