Cadeau de fin de Noël : photos officielles du OnePlus 11

OnePlus a annoncé que le OnePlus 11 serait lancé en février prochain, mais au lieu d’attendre que les fuites fassent des dégâts supplémentaires, la société a fourni des images officielles pour l’appareil que nous attendons.

Si vous vous en souvenez, les fuites ont publié des images non officielles de l’appareil plus tôt ce mois-ci. D’après ce que nous voyons maintenant, ces images étaient très rentables en termes de précision. L’appareil comporte une grande caméra à l’arrière pour certains tireurs de marque Hasselblad, et devrait être disponible dans cette option de couleur verte ou noire. Aucune image de la face avant du téléphone n’a été fournie par OnePlus, mais c’est bien si l’on considère que presque tous les téléphones Android semblent identiques de l’avant ces jours-ci.

Les images ci-dessus nous donnent également un aperçu des écouteurs OnePlus Buds Pro 2 qui seront lancés aux côtés de cet appareil en février.

Il y a donc le OnePlus 11. Attendez-vous à ce qu’il ait la plupart des spécifications que nous devrions voir des meilleurs appareils 2023, telles que la dernière puce Snapdragon, beaucoup de RAM, une charge rapide, un affichage à rafraîchissement élevé et tout ce jazz. Je ne serais pas surpris si OnePlus essayait également d’être compétitif avec son prix. Sur le marché américain, OnePlus doit faire quelque chose d’audacieux pour raviver l’enthousiasme pour la marque.

Les pensées?