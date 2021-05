Cadeau de fête des mères? Câlins et contacts des enfants après la séparation COVID

Je suis une mère affamée.

Je n’ai pas eu de contact tactile avec mes enfants depuis plus d’un an.

Cette fête des mères, je veux un câlin.

Mes enfants sont de bons adultes. Ils ont vécu sur cette terre pendant plus d’une minute, mais jamais autant de minutes ne se sont écoulées – plus d’un an! – là où je n’ai pas été capable de les serrer dans mes bras ou de les tenir ou de tendre la main au hasard et de passer mes doigts entre leurs doigts juste parce que j’en ai envie. Cela me rend très triste, ne serait-ce que parce que leurs doigts sont si joliment accrocheux.

Je n’y suis jamais allé aussi longtemps.

La douleur de la distance physique est réelle

Si vous êtes une mère qui a été éloignée de votre enfant ou de vos enfants pendant ces derniers mois trop nombreux à cause des restrictions COVID, je sais que vous pouvez comprendre. Ce n’est pas non plus une douleur fantôme; c’est aussi tranchant que la tranche du scalpel le plus tranchant. C’est une douleur qui pique, qui pue tout simplement.

Si j’ai l’impression de pleurnicher, c’est probablement parce que je le suis. Mais le mien est plus qu’un gémissement. Le mien est un hurlement de mère. C’est primordial. C’est un rugissement.

Même dans ce gâchis, j’ai été béni: mes enfants vivent à proximité, donc j’ai pu les regarder pendant la majeure partie de ce cauchemar viral. Nous prenons des balades socialement éloignées. Nous nous asseyons ensemble dans un cercle écarté le samedi. Je peux regarder leurs oreilles, leurs bras et leurs ongles quand j’en ai envie.

Quand nous marchons, je peux même adapter ma foulée à la leur, il y a donc au moins ce sentiment de synchronie physique. C’est la douce solidité du toucher qui a été enlevée – et son absence a créé une présence qui ressemble à du papier de verre ou des ongles ou un mal de dents lancinant.

Ce virus, avec son moi grossier, est entré comme un taureau dans un magasin de porcelaine et a tout renversé. Il a tendu la main et a giflé des millions de paumes de la mère des joues douces de millions de leurs enfants. Cela a brisé l’étreinte sacrée mère-enfant comme un tyran de la cour. Cela a causé de l’inquiétude et du retrait en moi. Rude, grossier, grossier.

Pour la fête des mères, je veux juste que mes bébés reviennent. Oui, ils ont peut-être grandi, mais j’ai encore besoin de toucher leurs joues si palpables. J’ai encore besoin de sentir leurs doigts. Et bien que j’essaie de pratiquer la gratitude consciente chaque jour de ma vie, en cette fête des mères, je ne veux pas de fleurs, merci beaucoup. Je ne veux pas de parfum. Je ne veux pas sortir – je veux aller chercher ce précieux câlin de maman ours. Le câlin est ce qui me rendra le plus heureux.

Fête des mères: Quel est ton premier souvenir de ta maman?

Quelque chose d’autre élève aussi mon quotient de bonheur: il semble que nous soyons tous prêts à émerger de ce tunnel profond et sombre. Il y a une fin en vue. Des millions de personnes ont été vaccinées. Le soleil essaie de se lever à nouveau, mais il ne remonte pas complètement. Les gens meurent encore. Les taux de vaccination semblent avoir atteint un plateau malheureux; si vous n’avez pas encore été vacciné, faites-le. Nous devons rester vigilants et responsables. Nous ne pouvons pas baisser la garde pour l’instant.

Si c’est votre deuxième fête des mères sans le bénéfice de l’étreinte chaleureuse de vos enfants, attendez. Restez en sécurité. Continuez à être responsable. Votre moment câlin arrivera bientôt.

J’essaie de me souvenir de la dernière fois que j’ai embrassé mes enfants. Malheureusement, le souvenir est vaporeux et amorphe, aussi vaporeux que de la fumée. Cela m’apprend une leçon importante: à partir de maintenant, je me souviendrai de chaque étreinte avec clarté et intention, simplement parce que cette dernière étreinte pourrait toujours être, eh bien, la dernière étreinte.

Je me souviens de la dernière fois que j’ai embrassé ma propre mère. Je tendis la main et l’attirai contre moi – doucement, doucement – alors qu’elle était allongée dans son lit d’hôpital. Je lui ai dit que je l’aimais. Elle m’a serré la main. Je ne le savais pas alors, mais ce serait la dernière fois que je la verrais vivante. Même aujourd’hui, plus de trente ans plus tard, je peux encore sentir à la fois l’étreinte et la main serrée. J’ai la chance de conserver ce souvenir de notre étreinte finale. Cela me soutient.

Je me souviens aussi très bien des câlins de ma grand-mère, de la façon dont son étreinte grande ouverte m’enveloppait dans un monde sûr et sécurisé et sentant soudainement le talc, Jean Nate et l’église du dimanche matin. Ce sont mes précieux souvenirs de maman.

Agents de santé COVID:J’ai fait la guerre au Moyen-Orient. Je connais le regard obsédant des infirmières aux prises avec le COVID.

Nos souvenirs nous appartiendront toujours. Si votre lien mère-enfant a été rompu en tant que visage en cette fête des mères – que ce soit à cause de la distance, de la mort ou d’un autre bris de lien inévitable – prenez une minute pour déconner dans votre mémoire et voir si vous pouvez vous souvenir d’une étreinte vraiment douce . Trouvez du réconfort dans ce souvenir. Laissez-le vous apaiser.

À partir de maintenant, lorsque j’embrasserai mes enfants, je me souviendrai des détails saisissants. Où nous étions. Ce que nous avons dit. Peut-être même à quoi ressemblait le ciel. Y avait-il des nuages? Nous devons être conscients.

Chérissant les câlins et les touches

Heureusement, je suis maintenant complètement vacciné, tout comme mes enfants. Cependant, par prudence, nous n’avons toujours pas partagé d’étreinte, bien que nous ayons décidé de faire de cette fête des mères le premier jour où nous l’étreignions après plus d’un an d’impuissance. Avec les nouvelles directives des Centers for Disease Control qui permettent aux personnes entièrement vaccinées de se déplacer à l’extérieur sans porter de masque, la promesse de cette étreinte est sur nous.

Je ne peux penser à aucun plus grand cadeau.

Vous pouvez mieux croire que cette fête des mères, je vais les serrer dans mes bras et les tenir comme s’il n’y avait pas de lendemain. Je vais les serrer dans mes bras avec une joie féroce, comme si c’était la première fois – et la dernière fois – que je les embrasserais jamais. (Après tout, on ne sait jamais.)

Guérison à Minneapolis:À Minneapolis, guérison après la condamnation de Chauvin, « J’espère que le monde nous regarde »

Quand j’embrasserai enfin mes enfants le jour de la fête des mères, et pour chaque étreinte à venir, j’essaierai de marquer chaque instant de cette précieuse étreinte. Je chérirai leurs joues et sentirai leurs doigts. Je pourrais même tendre la main (et monter… très haut) pour toucher leurs cils si l’esprit m’émeut, juste parce que j’en ai envie et juste parce que – enfin! – Je peux.

Mon hurlement est sur le point de se terminer. Le soleil est sur le point de se lever. Cette fête des mères sera remplie d’une joie simple et abondante.

Ce seront les câlins qui me feront le plus plaisir.

Kristin Clark Taylor est auteure, journaliste et membre du comité des rédacteurs en chef de USA Today. Elle peut être jointe à WriterKristinTaylor@gmail.com