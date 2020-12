Alors que la terrible année 2020, largement perçue, touche à sa fin, la NASA a partagé une alerte sur cinq astéroïdes qui devraient passer devant la Terre mercredi et plus tard cette semaine, dont deux se rapprocheront de notre planète que la Lune.

Quelque trois roches spatiales, d’un diamètre allant d’environ la taille d’un poteau téléphonique à deux bus londoniens de bout en bout, traverseront la Terre mercredi.

L’astéroïde de 11 mètres nommé 2020 XF4 survolera à 343000 km (2113130 ​​miles), suivi du VY1 2020 de 24 mètres à cinq millions de kilomètres, avec 2020 XS5 amenant l’arrière à une distance également sûre de trois millions de km. Pour référence, la distance moyenne entre la Terre et la Lune est d’environ 385 000 kilomètres (239 000 miles).

Et juste au moment où le week-end commence pour beaucoup, vendredi, le 2020 XX3 relativement petit de 6,6 mètres hurlera devant la Terre à une distance de 57100 km, suivi peu de temps après par le rock spatial de 30 mètres 2020 XF3 qui donnera à la planète une couchette beaucoup plus large, passant à 6,9 millions de km.

Pendant ce temps, dans des nouvelles plus positives, les scientifiques japonais sont extatiques après avoir vu les quantités inattendues de poussière et de gaz prélevées sur l’astéroïde Ryugu, après avoir ouvert la capsule scellée déposée sur Terre par la sonde Hayabusa2.

L’engin Hayabusa a parcouru environ 400 millions de km aller-retour pour collecter et renvoyer des échantillons de subsurface de l’astéroïde éloigné, afin de potentiellement percer certains des mystères de l’univers, y compris les origines de la vie sur Terre.

La mission peut également fournir des informations sur la meilleure façon de préparer nos défenses planétaires au cas où un astéroïde entrant s’égarerait plus près que la collection d’artillerie cosmique de cette semaine.

«Quand nous l’avons ouvert, j’étais sans voix. C’était plus que ce à quoi nous nous attendions et il y en avait tellement que j’ai été vraiment impressionné. » a déclaré Hirotaka Sawada, scientifique de l’Agence japonaise d’exploration aérospatiale (JAXA).

«Ce n’étaient pas des particules fines comme de la poudre, mais il y avait de nombreux échantillons mesurant plusieurs millimètres de diamètre.»

Les examens initiaux indiquent que les échantillons contiennent «Beaucoup de matière organique» selon le scientifique du projet Hayabusa et professeur à l’Université de Nagoya Seiichiro Watanabe.

Alors que d’autres examens et études sont menés ici sur Terre, la sonde Hayabusa2 repart pour poursuivre sa mission et visiter deux autres astéroïdes à la recherche de plus de réponses sur la vie et l’univers.

