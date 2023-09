Caddy Billy Foster : « La Ryder Cup fait ressembler les tournois majeurs à des médailles mensuelles »

Personne n’a été impliqué dans plus de matchs de Ryder Cup que Billy Foster. L’un se démarque.

La participation de Darren Clarke en 2006 était sérieusement mise en doute après le décès de sa femme, Heather, six semaines plus tôt. Demandez à Foster, l’estimé cadet, s’il est difficile de choisir un moment mémorable dans une relation avec la Ryder Cup remontant à 1987 et la réponse est immédiate.

« Ce n’est pas du tout le cas », dit Foster. « J’ai embrassé Darren Clarke sur le 16e green dimanche au K Club en 2006 après sa victoire en simple. C’était un moment incroyable. J’ai eu la chance de remporter 45 tournois avec des joueurs différents, mais cela restera le moment le plus spécial de ma carrière de caddie.

« Marcher jusqu’au premier tee est la seule fois où j’ai versé une larme sur un terrain de golf. J’ai vécu des moments déchirants, Thomas Bjørn en prenant trois pour sortir du bunker du Royal St George’s [in the 2003 Open]et je n’ai même pas pleuré à ce moment-là, mais 2006 m’a fait monter les larmes aux yeux.

Clarke avait demandé conseil à Foster pour savoir s’il devait accepter l’un des deux choix disponibles du capitaine, Ian Woosnam. « Il m’a téléphoné environ trois semaines auparavant, me disant qu’on lui avait proposé une wildcard et me demandant mon avis », se souvient Foster. « Je lui ai dit qu’il était plus que suffisant, qu’il jouait incroyablement bien, mais il s’agissait de savoir comment il pouvait gérer l’émotion et la pression supplémentaires. Je lui ai dit qu’Heather voudrait qu’il joue, qu’il remporte la Ryder Cup pour elle. Il est sorti et a gagné tous ses matchs.

Si jamais Foster choisit d’écrire un livre, le chapitre sur la Ryder Cup sera convaincant. Cette semaine, à Marco Simone, où il est sur le sac pour Matt Fitzpatrick, c’est le 15e cadet de Foster dans le choc biennal. Ce ne sont pas seulement les joueurs qui sont affectés par les nerfs de la Ryder Cup. « J’ai regardé les classements où il y avait une mer de rouge ou une mer de bleu et vos tripes étaient nouées », dit Foster. « On a envie d’être malade au milieu du terrain de golf. »

Il a également assumé des rôles en coulisses. Le jeu le plus « incroyable » qu’il ait échantillonné s’est terminé avec Fred Couples et Paul Azinger terminant à égalité avec Seve Ballesteros et José María Olazábal en 1991. Le duo espagnol était des icônes de la Ryder Cup. Foster, alors qu’il travaillait pour Ballesteros, était impressionné par leur passion.

«Ils étaient comme deux chiens de casse», explique le Yorkshireman. « Ils voulaient gagner à tout prix et Seve serait gagner à tout prix. Il voulait leur ouvrir la poitrine, leur arracher le cœur et le rendre sur le green du 18e. J’avais l’habitude de les appeler des rottweilers déments, écumant à la bouche, tendant la laisse jusqu’au premier tee.

Ballesteros était particulièrement féroce lorsqu’il s’agissait de tout ce qui était américain. « Vous n’avez jamais vu quelqu’un avec autant de passion ou de haine », ajoute Foster. « Et la haine est le mot. On ne voit plus de haine dans une Ryder Cup, mais il y a 25 ou 30 ans, c’était vraiment « eux contre nous ». Seve se sentait lésé à bien des égards par sa carrière aux États-Unis et il les détestait. Cette pointe, cette haine a disparu.

On sent presque une pointe de déception. Pourtant, l’harmonie de Team Europe dans cet environnement est profonde. «Nous sommes une bande de frères», déclare Foster. « Les gens qui ne s’entendent pas nécessairement sont les meilleurs amis cette semaine-là. Nous nous amusons beaucoup là-bas, mais vous vivez tellement d’émotions différentes. Ces frères sont là pour vous si vous avez vécu une période de merde – et s’il est temps de célébrer, il n’y a pas de célébration comme celle-là.

« La Ryder Cup fait ressembler les tournois majeurs à des médailles mensuelles. Côté ambiance, c’est sans égal. C’est dans mon sang. Je suis caddie à plein temps depuis l’âge de 16 ans. Le Tour Européen a été tout pour moi. J’espère juste qu’il pourra se remettre sur pied car il a pris quelques coups de pied, ce qui a été triste à voir.

Il y a eu des épisodes hilarants. En 2004 à Oakland Hills, il a volé le buggy de Bjørn lors d’une séance d’essais. Le problème était que Foster et ses clubs tombaient du chariot. « De mes genoux, tout ce que je pouvais voir, c’était le buggy se dirigeant vers la foule », explique Foster. « Je pensais aux jambes cassées, aux procès. C’était comme la séparation de la mer de Galilée alors que le buggy filait à travers la foule, dans les arbres. Tout le monde a trouvé ça hystérique… à l’exception de Clarkey, qui est devenu complètement fou contre moi.

Foster ignore l’ampleur des célébrations américaines à Brookline en 1999, qui ont suscité de vives critiques de la part de certains membres du camp européen. «Je pouvais le comprendre», dit-il. « Continuez simplement. Ils ont joué au meilleur golf.

Il est plus détaillé sur la situation de Lee Westwood, un autre ancien employeur, et d’autres golfeurs européens de haut niveau qui se retrouvent exclus de la Ryder Cup après leur passage à LIV. Cela ne convient pas à Foster.

« C’est dommage », déclare l’homme de 57 ans. « Je peux voir l’autre côté, je peux voir le point de vue de chacun. La mienne est que vous regardez ce qui se passe dans ce vestiaire, vous voyez les performances de certains joueurs – Westwood, García, Poulter – et ce qu’ils ont apporté à l’équipe. Ils ont été une source d’inspiration. Je trouve très triste qu’ils ne soient plus impliqués dans l’état actuel des choses. Ces trois gars seraient sans aucun doute vos trois prochains capitaines.

Billy Foster a été le cadet de Lee Westwood (photo), Darren Clarke et Seve Ballesteros à la Ryder Cup. Photographie : Adrian Dennis/AFP/Getty Images

Fitzpatrick, qui a remporté l’US Open aux côtés de Foster l’été dernier, n’a étrangement pas encore remporté de Ryder Cup. Foster pense que l’Anglais a été « malheureux » à cet égard, mais a soutenu le joueur de 29 ans pour briser son canard. « Il est deux fois plus joueur qu’il y a trois ou quatre ans », dit Foster. L’expérience montre que c’est un homme qui mérite d’être écouté.