Cadbury’s apporte un changement majeur à Flake – et les fans de glaces emblématiques sont furieux

La crème glacée BRITAIN’S 99 est menacée par une dispute croissante au sujet des Cadbury’s Flakes.

Des millions devraient être vendus pendant le week-end férié alors que les températures montent en flèche.

Certains vendeurs disent que la qualité du chocolat a chuté Crédit : Alamy

La crème glacée 99 est menacée par une dispute croissante sur Cadbury’s Flakes Crédit : Alamy

Mais les vendeurs disent que la qualité du chocolat a chuté depuis que la production a été transférée en Égypte.

Certains se tournent maintenant vers des alternatives appartenant à des Allemands.

John Taylor, propriétaire de C&M Creamery Ices à Harrogate, North Yorks., A déclaré qu’il payait « le gros prix » pour une boîte d’éclats.

Il a fulminé: « Vous ne pouvez pas donner à quelqu’un un 99 avec un Flake cassé. C’est embarrassant pour un marchand de glaces.

« Ils sont friables par nature, mais ils devraient pouvoir résister à un peu de mouvement.

« Ils leur font payer le prix fort, mais ils arrivent comme s’ils avaient été projetés d’une falaise.

« Si vous achetez cinq boîtes de Flake pour un événement et que vous découvrez que beaucoup d’entre elles sont cassées, votre journée est gâchée. »

Lawrence Glauser, propriétaire de Lorenzo’s Ices à Hull, East Yorks., L’a décrit comme un « gros problème ».

Il a déclaré : « Souvent, au moins un quart d’une boîte est inutilisable.

« Je sers maintenant des plateaux de crème glacée et saupoudre des morceaux de Flake sur le dessus.

« Je ne devrais pas avoir à faire ça. J’en ai marre du gaspillage. »

M. Glauser a déclaré qu’il préférait Cadbury mais qu’il s’était auparavant tourné vers une alternative allemande commercialisée sous le nom de « bâtonnets en flocons de chocolat au lait ».

Il a ajouté: « Les clients ne semblent pas s’en soucier, les clients allemands sont beaucoup plus denses et ne semblent pas s’effondrer aussi facilement. »

L’équipe mari et femme Martin North et Abby Beech, de Hessle, East Yorks., A déclaré que cela affectait leur entreprise, Abbyo’s.

Ils ont dit: « Physiquement, vous ne pouvez pas mettre les flocons dans la glace.

« Dès que vous les ramassez, ils s’effondrent. Ce n’est pas bon quand vous payez 16 £ la boîte. »

Les boîtes de gros contiennent généralement 144 Flake 99.

Ils ont été développés pour la première fois par hasard en 1920 après qu’un employé de Cadbury ait remarqué de minces filets de chocolat en excès tombant des moules.

En 1930, Cadbury’s vendait des flocons demi-longueur spécifiquement pour 99 glaces.

La société affirme que le processus de fabrication est un secret bien gardé et qu’aucun autre fabricant de chocolat n’a jamais réussi à le recréer.

Mais Katy Alston, qui exploite une camionnette à Bognor Regis et est également présidente de The Ice Cream Alliance, a déclaré: « Nous en avons déjà jeté 70 dans une seule boîte car elles ont toutes été cassées.

« Pour la première fois, je n’utiliserai pas Cadbury Flake cette année. Cela ressemble à un produit différent.

« Si vous commandez un 99, vous voulez un bon Flake solide dedans. »

Un porte-parole de la société mère de Cadbury, Mondelēz International, a déclaré qu’elle prenait les problèmes de qualité « très au sérieux ».

Ils ont ajouté : « Cadbury Flake 99 est un produit naturellement délicat et friable, et nous avons mis en place des processus au sein de notre chaîne d’approvisionnement pour éviter autant que possible toute casse.

« Nous sommes conscients que certains clients ont récemment reçu un produit qui ne répond pas à nos normes élevées habituelles.

« Cela a été résolu suite aux récentes améliorations de nos processus de production, bien que certains stocks antérieurs puissent rester en circulation.

« Nous nous excusons sincèrement pour tout inconvénient causé. »

La société a déclaré qu’elle fabriquait le Flake 99 en Égypte depuis 2020 et a insisté sur le fait que la recette n’avait pas changé.