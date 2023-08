Cadbury lance une nouvelle barre de chocolat Slices Caramilk avec une touche… voici où l’obtenir

CADBURY a lancé une nouvelle barre de chocolat Slices Caramilk avec une délicieuse touche – et voici où en acheter une.

La friandise contient une base de chocolat blanc, avec une couche de caramel, de crème à la vanille et des morceaux de biscuits au chocolat.

La dernière tranche de Caramilk de Cadbury avec du chocolat blanc, de la crème à la vanille, du caramel et des morceaux de biscuit Crédit : Cadbury’s

Mais le nouveau bloc de chocolat ne peut être acheté que par ceux qui ont la dent sucrée en Australie, car c’est le seul endroit où le bar est disponible pour le moment.

Les Australiens peuvent mettre la main sur la nouvelle barre Caramilk pour seulement 2,80 £ (5,50 $).

Le nouveau lancement a rejoint la gamme « Slices » de Cadbury qui a été lancée pour la première fois en mai et les délicieuses barres s’envolent depuis des mois.

La dernière saveur a été inspirée par la tranche de caramel originale et est maintenant disponible en ligne et dans les supermarchés tels que Coles, Woolworths et IGA.

Parmi les autres saveurs décadentes de Slices, citons Vanilla Passionfruit, Crackle, Hedgehog et Mine Crème.

Les amateurs de chocolat peuvent également mettre la main sur plusieurs autres achats de Caramilk, y compris les Marvelous Creations Jelly Popping Candy Beanies, la crème glacée, le bloc Breakaway, et plus encore.

Cela vient après que Cadbury a présenté une nouvelle collaboration de barre de chocolat sauvage avec un grand chef – mais les acheteurs ont été divisés sur la saveur unique.

La barre de tarte aux framboises et aux noisettes en édition limitée s’envole des étagères en Australie après que les chocolatiers se sont associés au chef étoilé Curtis Stone pour créer la nouvelle barre qui a frappé le marché australien à la mi-juin.

C’est la deuxième collaboration de Cadbury avec le célèbre chef après le fameux Caramel Slice Dairy Milk – un autre bloc de chocolat qui a divisé les mangeurs.

Les nouvelles saveurs sont inspirées de la recette de tarte aux noisettes et aux framboises de la famille Stone et espèrent être un mélange de sucré, d’acidulé et de noisette.

Et la nouvelle édition du bar Twirl bien-aimé fait l’éloge des médias sociaux après avoir été décrite comme le « gâteau parfait de l’après-midi ».

Cadbury a décrit le sundae en nid d’abeille Twirl comme « des rubans de bonheur indulgent en nid d’abeille ».

Ils ajoutent: « Cadbury Twirl Honeycomb Sundae est une friandise chocolatée légère qui fond dans la bouche.

« Deux barres de volutes et de boucles à saveur de nid d’abeilles enrobées de chocolat au lait Cadbury Dairy Milk. »