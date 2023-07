Cadbury lance une nouvelle barre de chocolat après s’être associée à un grand chef – et la saveur divise l’opinion

CADBURY a introduit une nouvelle collaboration sauvage de barre de chocolat avec un grand chef et les gens sont divisés.

La barre de tarte aux framboises et aux noisettes en édition limitée s’envole des étagères en Australie – mais les fans de chocolat sont divisés entre l’aimer ou le détester.

Le tout nouveau bar a été occupé à diviser les fans de chocolat Crédit : TikTok / @russ.eats

Le critique alimentaire TikTok @Russ.Eats l’a classé cinq sur dix, déclarant que cela « ne fonctionne pas pour moi » Crédit : TikTok / @russ.eats

Les chocolatiers se sont associés au chef étoilé Curtis Stone pour créer le nouveau bar qui est arrivé sur le marché australien à la mi-juin.

C’est la deuxième collaboration de Cadbury avec le célèbre chef après le fameux Caramel Slice Dairy Milk – un autre bloc de chocolat qui a divisé les mangeurs.

Les nouvelles saveurs sont inspirées de la recette de tarte aux noisettes et aux framboises de la famille Stone et espèrent être un mélange de sucré, d’acidulé et de noisette.

« C’est comme ça que ce bloc m’est venu à l’esprit – l’un aime la framboise et l’autre la noisette, donc c’était une évidence de combiner les deux pour créer une recette qui me tient beaucoup à cœur », a-t-il déclaré à Taste.

Cependant, tous les amateurs de Cadbury ne sont pas tous vendus.

L’homme derrière le compte TikTok de la critique alimentaire populaire @Russ.Eats l’a qualifié de cinq sur dix.

« Ça a le goût d’être dans une boîte de roses, ce qui n’est pas une bonne chose.

« C’est vraiment comme de la confiture, comme une framboise riche, les noisettes l’équilibrent mais ça ne marche pas pour moi », a-t-il déclaré.

Un autre critique de TikTok, Mark Polchleb, était un peu plus gentil avec la nouvelle barre de chocolat.

« Instantanément, je peux voir cette sauce aux framboises gluante et elle donne tout de suite une ambiance désertique. Elle domine un peu la noisette mais il y a beaucoup de noisette dedans.

« C’est une combinaison assez unique et j’ai apprécié », a-t-il déclaré en souriant.

En réponse au lancement du bar sur Instagram par Cadbury, les utilisateurs en ligne ont afflué vers les commentaires pour partager leurs pensées qui divisent.

L’un d’eux a écrit: « Désolé, pas un fan – la garniture aux framboises est trop sucrée. La saveur a besoin de plus d’équilibre. »

Cependant, un autre a proposé: « Je l’adore. J’espère qu’il restera dans la gamme régulière. »

Un troisième a dit: « Oui, c’est bien. Mais pas une révélation. »

« C’est divin », a écrit un quatrième.

Cela survient alors que Cadbury a également lancé une nouvelle barre de chocolat inspirée d’une friandise de boulangerie australienne bien-aimée.

La barre de lait Vanilla Passionfruit Dairy est le dernier ajout à la gamme SLICES de Cadbury, actuellement disponible uniquement en Australie.

Également Down Under, Cadbury a rendu fous les fans de chocolat après avoir lancé une toute nouvelle barre Twirl.

La saveur Twirl Honeycomb Sundae a fait l’éloge des médias sociaux australiens, mais encore une fois, elle ne semble pas encore disponible au Royaume-Uni ou ailleurs.

L’année dernière, Cadbury UK a lancé une édition limitée saveur caramel, qui a été enveloppée dans les couches veloutées de la barre de chocolat.

La société a également lancé l’été dernier deux tablettes de chocolat aux saveurs mystérieuses, qui ont rendu fous les fans britanniques alors que des milliers de personnes tentaient d’identifier les saveurs.

La première saveur était la rhubarbe et la crème anglaise, tandis que la seconde était le slushie à la framboise bleue et deux heureux gagnants ont remporté 5 000 £ chacun.