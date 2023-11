« Cadavres dans les rues » : les RSF soudanaises tuent 1 300 personnes au Darfour, selon les observateurs | Actualités sur les conflits

Les Forces de soutien rapide (RSF) soudanaises ont assiégé un camp de personnes déplacées le 2 novembre après avoir attaqué une base militaire voisine dans l’ouest du Darfour. Au cours des trois jours suivants, le groupe paramilitaire a commis ce qui pourrait constituer le plus grand massacre depuis le début de la guerre civile en avril.

Des observateurs locaux ont déclaré à Al Jazeera qu’environ 1 300 personnes avaient été tuées, 2 000 blessées et 310 toujours portées disparues.

“Ils sont allés de maison en maison pour rechercher les hommes et ont tué tous ceux qu’ils ont trouvés”, a déclaré Montesser Saddam*, qui a échappé de justesse au meurtre et est arrivé dimanche au Tchad. “Il y avait tellement de cadavres dans les rues.”

Les dernières atrocités font partie d’une campagne plus large menée par les RSF et ses milices alliées pour éradiquer la tribu non arabe Masalit du Darfour occidental, selon des militants et des survivants.

Depuis le début de la guerre civile au Soudan, les Nations Unies et les gouvernements occidentaux ont condamné le massacre et le déplacement systématique des Masalit de leurs terres. Mais les critiques et les inquiétudes n’ont pas dissuadé RSF de commettre de nouvelles atrocités.

Une histoire de nettoyage ethnique

Pendant des décennies, le gouvernement central soudanais a négligé les agriculteurs non arabes et les éleveurs arabes du Darfour, les poussant à se disputer les terres fertiles et les ressources en eau en diminution.

L’ancien président Omar al-Bashir a exacerbé ces tensions en dressant les tribus les unes contre les autres dans le cadre d’une stratégie « diviser pour régner ». En 2003, il a armé des milices tribales arabes et les a chargées d’écraser une rébellion majoritairement non arabe, qui a commencé par des manifestations contre la marginalisation économique et politique du Darfour.

Environ 300 000 personnes sont mortes au combat ainsi que de famine et de maladies provoquées par le conflit. Les groupes de défense des droits et l’ONU accusé ces milices soutenues par le gouvernement – ​​connues par les victimes sous le nom de Janjaweed, ou « diables à cheval » – pour procéder au nettoyage ethnique.

Ces mêmes milices combattent désormais aux côtés ou sous la bannière des RSF.

« Ils veulent nous nettoyer ethniquement », a déclaré Nahid Hamid, une avocate des droits humains Masalit qui s’est entretenue avec Al Jazeera depuis le Caire, en Égypte, où elle vit actuellement.

Hamid a partagé avec Al Jazeera une vidéo qu’elle a trouvée sur les réseaux sociaux il y a quelques semaines et qui montre un combattant de RSF tenant une mitrailleuse et parlant à la caméra.

En arrière-plan, on entend un autre combattant dire en arabe : « Terre des Masalit ? Il n’y a plus de terre pour les Masalit.

Les chefs de tribus visés

Selon une organisation locale de défense des droits humains, six chefs tribaux et leurs familles ont été tués lors de l’attaque de la semaine dernière contre le camp d’Ardamata, une ville de l’ouest du Darfour.

Mohamad Arbab, 85 ans, était l’un d’entre eux. Les combattants de RSF ont pris d’assaut son domicile et tué lui, son fils et ses huit petits-enfants, a indiqué le groupe. L’Association du Barreau du Darfour a également rapporté que le chef de la tribu Masalit, Abdelbasit Dina, avait été tué avec sa femme, son fils et 50 autres habitants de leur communauté.

«Ils veulent tuer [our leaders] afin qu’ils puissent nous remplacer par les leurs ainsi que par des Arabes de pays comme le Tchad et le Niger », a déclaré Hamid, faisant référence aux mercenaires arabes qui ont rejoint les RSF à travers la région.

Les RSF avaient déjà exécuté le 16 juin le gouverneur du Darfour occidental, Khamis Abubbakr. Il avait été enlevé et tué quelques heures seulement après avoir qualifié les massacres commis dans sa région de « génocide » à la chaîne de télévision saoudienne Al-Hadath.

Les États-Unis ont finalement sanctionné Abdel Raheem Dagalo, numéro deux des RSF derrière son jeune frère Mohamad Hamdan « Hemedti » Dagalo, l’accusant d’avoir supervisé les atrocités commises au Darfour occidental. Le commandant local des RSF, Abdul Rahman Juma, a également été sanctionné pour son rôle présumé dans l’assassinat du gouverneur.

Mercredi, l’ambassade américaine au Soudan tweeté qu’il était préoccupé par les informations selon lesquelles les RSF auraient nommé Juma commandant d’une garnison militaire qu’elles avaient capturée la semaine dernière.

Le communiqué indique également avoir entendu des informations crédibles faisant état de « graves violations des droits de l’homme » commises récemment au Darfour occidental.

Yousif Ezat, porte-parole de RSF qui a précédemment nié les allégations selon lesquelles RSF coopérerait avec des milices arabes pour commettre des atrocités dans la région, a déclaré à Al Jazeera qu’il ne pouvait pas nier ou confirmer si le groupe avait commis des atrocités à Ardamata. « J’ai vu ces reportages dans les médias, mais je n’ai aucune information », a-t-il déclaré. “Il n’y a pas [phone network] au Darfour occidental, je n’ai donc pas pu demander aux commandants ce qui s’est passé.

“Un des chanceux”

Peu de temps après le début des massacres à Ardamata, des femmes et des enfants ont afflué vers le Tchad. Ils ont rejoint des milliers de réfugiés Masalit qui avaient fui les massacres du Darfour occidental au cours de l’été.

Cynthia Mathildes, psychologue de Médecins Sans Frontières (MSF), a déclaré à Al Jazeera qu’environ 200 à 250 personnes traversaient chaque jour le Tchad depuis le Darfour occidental.

Elle a expliqué que des femmes lui ont dit que le camp avait été détruit et que de nombreuses personnes avaient été tuées ou se sont vidées de leur sang dans les rues.

« La nouvelle a provoqué beaucoup de détresse et de tristesse parmi les réfugiés soudanais déjà au Tchad et qui ont des proches. [in or around the camp,]» Mathildes a déclaré à Al Jazeera au téléphone. « Les femmes nous ont dit qu’elles avaient vu tant d’hommes se faire battre. L’hypothèse était qu’ils étaient morts.

Les observateurs locaux ont déclaré que les RSF ont également soumis certaines femmes à des violences sexuelles après avoir tué les hommes de leurs familles. Mathildes a déclaré que MSF n’était pas en mesure de confirmer ces informations, mais que le groupe indique aux nouveaux arrivants où chercher de l’aide en cas de besoin.

On lui a dit que les RSF n’autorisaient pas la plupart des hommes à quitter le camp.

Saddam, qui a survécu à l’attaque, a déclaré à Al Jazeera que lorsque les RSF ont perquisitionné son domicile, il était dans la rue à la recherche d’un moyen de s’échapper. Il s’est enfui, mais les combattants l’ont rattrapé et ont pillé tout ce qu’il possédait avant de le laisser partir.

« Je fais partie des chanceux », a-t-il déclaré depuis le Tchad.

Saddam a déclaré que le sort de tant de personnes restait inconnu, notamment celui de nombre de ses amis et de ses proches. Les réfugiés Masalit au Tchad ont essayé d’appeler leurs proches, mais soit leur téléphone est mort, soit ils ne répondent pas.

Saddam pense qu’ils ont tous été tués.

“Le [RSF] ciblent directement les civils », a-t-il déclaré à Al Jazeera. “Tous les [Masalit] les gens ont peur de mourir dans un génocide.

*Le nom de Montesser Saddam a été modifié pour le protéger, lui et ses proches, des représailles.