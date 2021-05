Cadavre momifié d’un chef de culte enveloppé de lumières de Noël trouvées dans le Colorado

Un chef de culte de 45 ans du groupe spirituel appelé «Love Has Won» a été retrouvé mort dans une maison du Colorado. Vénéré comme «Dieu Mère» par ses partisans, le corps en décomposition d’Amy Carlson a été retrouvé au siège du groupe à Casada Park, à l’ouest de Crestone, enveloppé dans un sac de couchage et recouvert de guirlandes lumineuses, selon les autorités. Selon le Bête quotidienne, son cadavre momifié a été découvert après qu’un membre du groupe ait informé les députés du shérif du comté de Saguache et le bureau d’enquête du Colorado. Selon la déclaration de l’adepte, il avait accueilli un groupe de personnes dans le besoin d’un foyer. À son retour de Denver, il a trouvé le corps et pense que le groupe avait transporté le cadavre au Colorado depuis tout le pays.

Les médias rapportent que le cadavre avait un «maquillage de type scintillant autour des yeux» alors qu’il était «installé dans un certain type de sanctuaire», car les restes momifiés étaient décorés de lumières de Noël. La cause du décès n’a pas été révélée, mais sept groupes des membres ont été arrêtés et accusés d’abus de cadavres et d’enfants.

Des suspects nommés Ryan Kramer, John Robertson, Jason Castillo, Obdulia Franco Gonzalez, Christopher Royer, Sarah Rudolph et Karin Raymond ont été emmenés à la prison du comté de Rio Grande et détenus dans des cellules séparées, selon le shérif Sgt Jared Quintano.

Lorsque les policiers sont arrivés au domicile, ils y ont trouvé deux enfants, une fille de 13 ans et un garçon de 2 ans. La fille a été transférée aux services familiaux pour y être soignée. Les médias ont également mentionné que le groupe n’a pas utilisé le mot «décédée» pour faire référence à Carlson, mais a déclaré qu’elle était simplement «à court de communication».

Des sources policières ont confirmé que Carlson était peut-être mort depuis des semaines et transporté de l’Oregon, bien que le cadavre ait été officiellement identifié par des empreintes digitales, mais des témoins ont précédemment confirmé qu’il s’agissait bien d’elle.

Le groupe bizarre aurait subi un lavage de cerveau et volé leur argent dans tout le pays, les autorités locales de l’État qui ont reçu de nombreuses plaintes à leur encontre. On croyait que «Mère Dieu» guérissait les maladies et transformait ses disciples dans une nouvelle cinquième dimension métaphysique.

