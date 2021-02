Une femme néo-zélandaise a été condamnée à 12 mois de surveillance intensive et de travail communautaire après avoir été surprise en train de passer en contrebande un transport de 7 000 $ de plantes succulentes et de cactus rangés dans ses bas.

La femme de 38 ans, identifiée comme Wenqing (Wendy) Li, a été condamnée mercredi après avoir plaidé coupable à des accusations liées à deux incidents de contrebande distincts.

En mars 2019, Li s’est fait prendre à l’aéroport international d’Auckland avec une réserve de 947 plantes succulentes et cactus en bas attachés à son corps. La femme, qui revenait de Chine, n’a pas réussi à passer la sécurité de l’aéroport, qui a été alertée de la contrebande par un chien renifleur.

«Après avoir été remarquée par un chien détecteur, Mme Li a essayé, sans succès, de cacher son offensant en jetant des objets dans les toilettes de l’aéroport,» Le ministère néo-zélandais des industries primaires (MPI) a déclaré dans un communiqué.

«Les agents du MPI ont empêché la destruction des preuves et ont mené une fouille complète de la zone des toilettes où une grande quantité de matériel végétal a été trouvée, y compris trois bas remplis de plantes succulentes et de cactus dans l’une des poubelles à l’intérieur des toilettes pour hommes.

© Ministère des industries primaires (gouvernement néo-zélandais)



Le transport de cactus et de plantes succulentes comprenait au moins huit espèces en voie de disparition et menacées. La valeur estimée des usines était de 10 000 dollars néo-zélandais (environ 7 000 dollars). Il n’était pas immédiatement clair si Li prévoyait de vendre les plantes ou de les garder elle-même.

Lors d’un autre incident en juillet 2019, la femme qui aime les plantes s’est fait prendre avec « 142 graines non autorisées cachées dans des housses d’iPad emballées dans le commerce dans ses bagages. » Ses bagages contenaient également plus de 200 pots de plantes enveloppés dans « Papier humide moisi. » Les pots contenaient également au moins un escargot et « Morceaux de tige de fougère arborescente. »

La Nouvelle-Zélande a des lois de sécurité extrêmement strictes en vertu desquelles il est interdit d’apporter la plupart des produits biologiques, des plantes et des denrées alimentaires. Les restrictions visent à empêcher l’introduction de spécimens hostiles ainsi que de maladies et ravageurs étrangers dans l’écosystème unique de la nation insulaire.

Aussi sur rt.com Un ancien politicien ukrainien arrêté à Moscou alors qu’il tentait de vendre de l’or de l’âge du fer de contrebande pour 2,3 millions de dollars

«Cette condamnation nous rappelle que quiconque introduit en contrebande des plantes ou d’autres espèces menacées en Nouvelle-Zélande peut s’attendre à être poursuivi», a déclaré Simon Anderson, un haut responsable du MPI.

«Il est important de se rappeler qu’introduire des plantes non autorisées dans le pays par quelque méthode que ce soit, que ce soit en passant la frontière en personne ou en recevant des produits par la poste, met en danger la biosécurité de la Nouvelle-Zélande.»

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!