Cackleberry Farm cherche à combler le fossé dans le « désert alimentaire » de Minco

2 novembre — Cackleberry Farms, située à Minco, est issue d’une ferme multigénérationnelle qui a évolué selon les besoins et les désirs de la famille au fil des ans.

Jennifer Phillips a déclaré que son grand-père, JC Phillips, avait acheté la ferme familiale « il y a longtemps » et que la famille a continué à y vivre depuis, Jennifer élevant ses quatre enfants sur la terre. Son grand-père et son père ont travaillé dans les champs de blé et de coton jusqu’à leur décès. Au fil des années, la ferme familiale a évolué pour devenir ce qu’est aujourd’hui Cackleberry Farm.

Cackleberry Farms s’oriente davantage vers une ferme de type ferme, cultivant ses propres produits, fabriquant des produits de boulangerie et une variété d’autres qualités familiales.

« Nous sommes pour la plupart autonomes », a-t-elle déclaré. « Mais nous sommes en quelque sorte intéressés par le type d’enseignement. Donc, quiconque est prêt à écouter ou veut apprendre, nous aimons enseigner. »

Et s’il y a quelque chose que Phillips connaît bien, c’est bien la nourriture et la pâtisserie. Outre les connaissances qu’elle a acquises grâce à la ferme familiale, elle a travaillé dans l’industrie céréalière commerciale de l’âge de 16 ans jusqu’à la trentaine.

Phillips a tenté d’ouvrir un petit magasin à la ferme à Minco en 2018, mais a déclaré qu’elle était un peu en avance sur le mouvement de la ferme à la table. La ville n’était pas encore prête à accueillir un magasin à la ferme.

Elle a donc arrêté de payer le loyer d’un immeuble en ville et s’est concentrée sur la vente de produits de boulangerie maison avec ses filles sur les marchés de producteurs, y compris ses célèbres petits pains à la cannelle.

« Mes filles et moi cuisinons à la maison depuis 2018. Nous sommes principalement connus pour nos brioches à la cannelle », a-t-elle déclaré.

Phillips a déclaré qu’on lui demandait souvent si la recette de cannelle était celle de sa grand-mère depuis qu’elle avait commencé à cuisiner vers l’âge de cinq ans avec sa grand-mère. Ce n’est pas le cas, c’est la propre recette de Phillips qu’elle a peaufinée au fil des ans, ajoutant en plaisantant que les brioches à la cannelle de sa grand-mère « étaient très sèches ».

Elle a déclaré qu’elle utilisait des œufs frais de la ferme et de la farine de blé cultivée en Oklahoma dans plusieurs de ses recettes, ce qui signifie qu’elle utilise le blé que sa famille et ses voisins cultivent pour créer sa farine.

Phillips est administrateur de la page Facebook Oklahoma Farm to Table et est actif dans la communauté de tout l’État. Bien qu’ils vendent une grande partie de leurs produits, y compris des sauces aux piments forts, Phillips a déclaré qu’ils vendaient également des produits au marché Lakeview, au Yukon, près du lac Overhosler. Le marché est un centre de marché agricole à but non lucratif axé sur les achats auprès de petites fermes de tout l’État pour aider à « combler le fossé » entre les fermes biologiques locales et les ménages, selon son site Internet.

Cackleberry Farms et Phillips étaient peut-être un peu en avance sur la tendance en 2018, mais heureusement, les magasins de style « de la ferme à la table » gagnent en popularité. C’est suffisamment grand pour que Phillips aide à ouvrir un petit magasin à Minco avec 7 Mile Processing and Cattle Co., une entreprise de transformation de viande à Minco, dans les semaines à venir.

« Ils se préparent à ouvrir un marché de viande ici en ville », a déclaré Phillips. « … Et ce sera plus qu’un simple marché de viande. Nous allons essayer de combler le fossé entre le fait que nous n’avons pas d’épicerie en ville et les gens qui doivent sortir de la ville pour faire leurs courses. »

Le magasin, qui sera situé sur l’autoroute 81, respectera le Homemade Food Freedom Act et proposera des produits tels que des fromages, d’autres produits laitiers, de la viande, des produits de boulangerie, des conserves, des œufs et d’autres aliments.

« Nous allons essayer de réparer un peu notre désert alimentaire ici », a-t-elle déclaré.

Pour plus d’informations sur Cackleberry Farms, consultez-les sur Facebook.