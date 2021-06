Cachet s’apprête à diriger une solide équipe Boughey à Ascot | Nouvelles de course

George Boughey n’en est peut-être qu’à sa deuxième saison d’entraînement, mais il se rendra à Royal Ascot la semaine prochaine avec une équipe enviable.

Boughey a excellé avec ses juvéniles cette saison et a des chances de leader dans la plupart des courses réservées aux enfants de deux ans – mais il est loin d’être un poney à un tour.

Oscula, Beautiful Sunshine et Navello seront bien appréciés respectivement pour Albany, Queen Mary et Norfolk, mais le smart stayer Lostwithiel et le récent vainqueur de Doncaster Air To Air le garderont intéressé par les handicaps.

C’est l’Albany, plus de six stades pour les pouliches, dans laquelle il détient sa main la plus forte, cependant, avec le vainqueur de Newmarket de cinq ans et demi Cachet susceptible de rejoindre le récent vainqueur d’Epsom Oscula.

« Cachet se rendra à l’Albany. Son travail était très bon avant ses débuts et sa victoire n’a donc pas été une énorme surprise. Je pense que j’aurais menti si nous pensions qu’elle gagnerait comme elle l’a fait, cependant! » dit Boughey.

« Elle ressemble à une miler et je pense que ce sera probablement là où se trouve son avenir, du moins dans sa carrière de trois ans.

« Nicola Currie gardera le cap sur elle. Nicola a beaucoup travaillé avec elle et est un membre de plus en plus important de l’équipe.

« Oscula a remporté les Woodcote Stakes à Epsom vendredi dernier. Elle se dirigera probablement vers Albany également. Elle a été une pouliche très simple à entraîner. Elle est issue de Galileo Gold qui a fait un excellent début en tant qu’étalon.

« Je ne l’ai jamais travaillée avec Cachet, mais ce sont des pouliches assez similaires. »

Boughey a également deux chances en direct dans le Queen Mary avec l’invaincu Thunder Love ainsi que Beautiful Sunshine, mais comme les deux courent sous la bannière Amo Racing, un seul est susceptible de tenter sa chance.

« Thunder Love a été impressionnant lors de ses deux départs à Kempton. Nous avions prévu de la faire courir dans le Marygate, mais le terrain est allé contre elle », a déclaré Boughey.

« Rossa (Ryan) pense qu’elle sera la meilleure sur une surface rapide et que le Queen Mary est une possibilité, mais nous allons probablement y diriger Beautiful Sunshine. Ils appartiennent tous les deux à Amo Racing, nous n’en exécuterons donc probablement qu’un.

« Beautiful Sunshine a été très impressionnante à Sandown sous une pénalité et ce sont deux pouliches très excitantes. »

La course victorieuse de Navello s’est terminée dans les National Stakes à Sandown, mais Boughey est enclin à blâmer la lenteur de sa défaite là-bas.

Il a déclaré: « Le plan avant les National Stakes à Sandown était les Norfolk Stakes et nous n’avons pas changé d’avis depuis son troisième là-bas.

« Il soulève à peine ses pieds du sol, ce qui suggère une action rapide au sol. Je pense que nous pourrions voir un cheval différent dans le Norfolk de celui que nous avons vu à Sandown. »

Lostwithiel fait partie des favoris pour le Northumberland Plate, mais a d’abord quelques options la semaine prochaine.

« Lostwithiel a reçu deux inscriptions mardi. Les Ascot Stakes et le Copper Horse sont des options pour lui », a déclaré Boughey.

« Il est classé 96 et serait donc près du sommet des poids dans les Ascot Stakes.

« Hollie Doyle a beaucoup travaillé avec lui à la maison et elle prendra le relais. C’est un cheval adorable avec un grand avenir. À ce stade, je pencherais probablement pour les Ascot Stakes. »