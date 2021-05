Cachalot mort géant mort mystérieusement dérivé à terre dans la côte de l’Andhra Pradesh

Les cachalots morts échouant à terre sont devenus une observation courante dans le passé récent à travers le monde. Récemment, un groupe de pêcheurs d’Andhra Pradesh a été surpris lorsqu’ils ont vu un énorme animal marin flottant à quelques mètres dans les eaux du golfe du Bengale.

Un groupe de pêcheurs présents sur la côte Antarvedi dans le district de Godavari oriental s’est aventuré dans la mer via leurs bateaux et a trouvé une créature marine morte. Bien qu’ils n’étaient pas sûrs de l’espèce, ils en ont informé les autorités locales et ont amené le mammifère sur le rivage.

Selon L’Hindou, une équipe de terrain a été immédiatement déployée pour examiner l’espèce de l’animal marin. Plus tard, les responsables ont confirmé qu’il s’agissait d’un cachalot mort. Sur la base des preuves, l’animal doit être mort il y a deux jours, bien que les responsables ne soient pas sûrs de la raison exacte du décès. Cependant, C Selvan, officier forestier divisionnaire, a déclaré que son équipe avait pris des photos de la créature marine sous tous les angles et examinera la cause de la mortalité. Ils travailleraient également sur les possibilités de conserver son squelette.

Il y a eu une augmentation du nombre de cachalots morts échouant sur le littoral de Srikkakulam et de l’estuaire de Machilipatnam et Krishna depuis 2010, a déclaré le biologiste de la faune Kumpatla Balaji.

Cependant, les autorités ont écarté les accidents liés aux navires de pêche comme étant la cause de leur décès en raison de l’interdiction actuelle de pêcher dans le golfe du Bengale.

L’année dernière, en novembre, une baleine morte de 9 mètres a dérivé sur la plage de Juhu à Bombay. L’incident a été signalé des semaines après que 45 globicéphales noirs se sont échoués le long d’une plage de 15 km à Tuticorin dans le Tamil Nadu.

En 2019, une baleine bleue de 42 pieds de long a été retrouvée vivante, luttant pour survivre sur la côte de Revdanda, à environ 17 km au sud d’Alibaug dans le district voisin de Raigad. Cependant, il est mort plus tard.

Mots clés: cachalot géant mort, côte Antarvedi, Andhra Pradesh, Inde, baleines, créatures marines en Inde, district de East Godavari

