C’est le moment adorable où un chien boxer pratique ses compétences en patinage sur glace en poussant un bloc avec ses pattes avant.

Phoebe, la chienne boxer, poussait un bloc de glace avec ses pattes à Aurora, Colorado, le 5 décembre.

Des images montrent le chien espiègle glissant sur le béton avec ses pattes avant étendues.

Phoebe, chien boxeur ludique, pousse un bloc de glace autour du sol avec ses pattes avant à Aurora, Colorado, le 5 décembre

Elle lève la tête dans une pose élégante avant de courir avec le morceau gelé.

Son propriétaire demande: « Êtes-vous prêt à vous montrer? » Avant de placer le morceau de glace brisée devant elle.

La chienne rebondit avec enthousiasme avant de sauter à plusieurs reprises sur la glace avec ses pattes avant.

Phoebe rebondit avec excitation avant de sauter sur la glace, étendant ses pattes avant, avant de glisser sur le béton

Elle étend ensuite ses pattes avant avant de glisser dans la rue et de s’arrêter à plus de glace empilée sur le côté du chemin.

Son propriétaire a déclaré: « Lorsque nous emmenons notre stupide boxeuse Phoebe pour une promenade, elle cherche toujours le morceau de glace parfait pour pratiquer ses compétences en patinage sur glace.

«Peut-être le prochain sport olympique?

Les figures de Phoebe étaient impressionnantes, mais elles n’étaient pas à la hauteur des compétences de Benny le golden labrador retriever qui est un pro du patinage sur glace.

Il a appris à patiner et s’entraîne maintenant une fois toutes les deux semaines et apprend une gamme de trucs, y compris les virages et les sauts de lapin.

Benny fait le tour de la patinoire avec des patins faits sur mesure avec son propre bâton de hockey et une rondelle personnelle qu’il remonte avec ses dents.