Câbles USB C-to-C pour iPhone 15 et 15 Plus pris en charge : pas de MFi, vitesses USB 2.0

Il y a eu quelques inquiétudes quant à la manière dont Apple mettra en œuvre l’USB-C sur la prochaine série d’iPhone 15. Le chercheur Majin Bu rapporte une bonne nouvelle : les nouveaux câbles n’utiliseront pas les puces MFi d’Apple pour la vérification, donc les câbles et accessoires tiers ne seront pas restreints (avec Lightning, la compatibilité totale n’est disponible que sur les accessoires sous licence Apple).

Ce n’est pas tout rose, cependant, Bu confirme que les iPhone 15 et 15 Plus classiques n’auront que des ports compatibles USB 2.0. Cela signifie qu’ils seront limités à des vitesses de transfert de données de 480 Mbps, identiques à celles du port Lightning actuel.

Et la charge sera également la même, plafonnée à 20 W. Cela dit, Apple inclura des câbles USB C à C de haute qualité avec les iPhones classiques, d’une longueur de 1,6 m (5,3 pieds), contre 1 m pour les câbles Lightning fournis avec les iPhones précédents.

Ils prendront en charge Power Delivery 3.0 (jusqu’à 20 V à 3 A, 60 W) pour démarrer, de sorte que les propriétaires pourront également charger des appareils Apple plus puissants comme les iPad et même les MacBook avec ces câbles (et, bien sûr, d’autres appareils électroniques compatibles PD). .











Les nouveaux câbles USB C-to-C pour les iPhone 15 et 15 Plus classiques

Quant aux iPhone 15 Pro et 15 Pro Max, ils devraient disposer d’un port haut débit – soit USB 3.2 Gen 2×2 (20 Gbit/s) ou Thunderbolt 3 (40 Gbit/s). Ce type de division est logique si l’on regarde les tablettes d’Apple. Les iPad Pro utilisent Thunderbolt 3/USB 4 (40 Gbit/s), l’iPad Air dispose d’un port USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s), l’iPad 10.9 standard dispose d’un port USB 2.0.

Outre des vitesses de transfert plus élevées, le duo iPhone 15 Pro devrait également offrir des vitesses de charge plus rapides – jusqu’à 35 W, selon certaines rumeurs, associées à des batteries plus grosses que l’année dernière.

