Cabinet britannique : Rishi Sunak reconduit Hunt, Cleverly et Braverman

Ses alliés ont présenté son gouvernement, qui s’est réuni mercredi pour la première fois, comme une main ferme qui apporte la “stabilité” et même un cabinet “plus ennuyeux” après le tumulte qui a secoué le Parti conservateur et l’économie.

Au sommet du gouvernement britannique, cela a été une semaine de premières : Liz Truss est devenue la première ministre la plus courte du pays lorsqu’elle a démissionné, et Sunak, 42 ​​ans, est maintenant la première hindoue et personne de couleur à diriger le pays. Dans son cabinet, cependant, de nombreux visages occupant des postes de direction ne sont pas nouveaux.