Cabin Anna, la maison qui s’ouvre, entre en production

En 2020, nous avons écrit sur cette maison aux allures de hangar qui s’ouvre aux éléments. Elle a été conçue par l’architecte néerlandais Casper Schols, qui prévoyait de vendre des versions préfabriquées de la maison pour environ 100 000 dollars.

La production est désormais arrivée, mais elle s’est écrasée dans la réalité en cours de route. La société créée par Schols pour commercialiser le design, Cabin Anna, propose deux options aux noms plutôt étranges : Anna Elements, une liste d’options à la carte, et le Collection Annac’est tout le she-bang.

Tarification d’Anna Elements :

Structure de base : 259 000 € (284 295 $ USD)

Mécanique, électricité et plomberie : 23 000 € (25 243 USD)

Salle de bain avec toilettes et douche : 13 000 € (14 268 USD)

Cuisine avec réfrigérateur et cuisinière : 15 000 € (16 463 USD)

Poêle à bois : 6 000 € (6 585 USD)

Bardage extérieur teinté noir : 14 000 € (15 365 USD)

Tout cela s’ajoute à 330 000 € (362 180 $ US).

La collection Anna comprend tout ce qui précède, plus un « lit rangable au sol » queen-size, une baignoire au sol et une chambre en mezzanine. Cela fait monter le prix à 437 000 € (479 804 $ US)hors TVA. « Ce prix n’inclut pas les frais de port, d’installation et les taxes locales », précise l’entreprise.

Prix ​​mis à part, les dix unités qu’ils prévoient de construire en 2024/2025 ont déjà été réservées et l’entreprise prend des précommandes pour 2025/2026.

Oh, être riche.