KAANAPALI — La dernière fois qu’ils ont participé au même tournoi au Royal Kaanapali Golf Course, Anson Cabello et Dillon Jonke étaient juniors au lycée au tournoi d’État de la Fondation David S. Ishii/HHSAA en 2022, ouvrant la voie à leur Maui Interscholastic respectif. Équipes de ligue.

Les deux joueurs, qui jouent ensemble depuis l’âge de 7 ans, étaient alors en passe de devenir les co-joueurs MIL de l’année de The Maui News MIL en 2022 – Cabello a remporté le titre individuel MIL pour Kamehameha Maui, et Jonke a mené son L’équipe Maui Prep au titre par équipe d’État avec une deuxième place individuelle de l’État.

Jeudi, les vedettes de Valley Isle étaient tous deux de retour au Royal Kaanapali en tant qu’étudiants de première année jouant individuellement au Kaanapali Classic Collegiate, Cabello pour l’Université hôte d’Hawaï, Jonke pour Cal State Northridge.

« Nous avons grandi en jouant au golf ensemble » » dit Cabello. «Je veux dire, c’était tellement cool de le revoir. Nous sommes tous les deux les seuls joueurs de Maui dans ce domaine, donc le voir ici, c’était génial car nous jouions ensemble depuis que nous étions petits.

Cabello a dû se retirer du tournoi d’État de 2022 après un tour après avoir reçu un diagnostic de COVID.

“C’est génial, c’est un endroit très familier pour moi, j’aime être à la maison, donc revenir ici, jouer un tournoi, ça fait vraiment du bien”, » dit Cabello. “La dernière fois que j’étais ici pour un grand événement, j’ai dû me retirer, ce qui était vraiment nul, mais je pense que cela a fait de moi un joueur plus fort.”

Jonke a ajouté, « C’est incroyable, je dirais que c’est un mélange étrange entre les vacances et le retour quotidien à la maison. L’autre chose, c’est que c’est la première fois que je rentre à la maison depuis l’incendie et tout. Et revenir jouer pour une collecte de fonds, c’est toujours très amusant. … J’adore être de retour.

Cabello est fier de porter la tapa “H” logo sur son chapeau et sa chemise.

« C’est vraiment cool parce que je représente quelque chose de plus grand que moi, pas seulement l’université, mais l’État tout entier, car nous sommes la seule école de Division I de l’État » » dit Cabello. « Avec ça, ça crée aussi un peu de pression, parce que maintenant je ne peux plus aller là-bas et dire « Oh, mon Dieu » – je ne peux pas vraiment me mettre en colère. Sinon, cela semble mauvais non seulement pour l’école, mais pour l’ensemble de l’État. C’est bien pour moi de me contrôler. Je représente quelque chose de plus grand.

Même si tous deux étaient heureux d’être chez eux, ils ont chacun déclaré qu’ils se demandaient parfois au cours des deux derniers mois si l’événement se déroulerait comme prévu à la suite de l’incendie de forêt qui a dévasté la ville de Lahaina juste en bas de la route.

Ils comprennent également tous deux qu’aider la région à se remettre sur pied était également un bon côté du processus. Le tournoi, qui regroupe 20 équipes universitaires, organise des efforts de collecte de fonds et il y aura une clinique de golf gratuite pour enfants samedi après-midi au practice de Kaanapali.

“Ma famille va bien, mais ce qui s’est passé ici le 8 août était tout simplement terrible”, » dit Cabello. “Je me souviens d’être assis dans ma maison et puis ils ont dit : ‘Il y a un incendie à Lahaina’, et je me suis dit : ‘Oh, eh bien, il y a toujours des incendies à Lahaina, donc tout ira bien.’ Mais quand j’ai entendu parler des familles et des maisons, mon cœur s’est brisé. C’est terrible, c’est terrible tout ce qui a été perdu.

Il a admis avoir été ému lorsqu’il est passé devant la zone d’incendie alors que lui et son équipe s’approchaient de Kaanapali.

« Vous le regardez maintenant, c’est méconnaissable » » dit Cabello. “Cela me rend vraiment triste de regarder tout cela, de penser à ce qui aurait pu être, à ce qui aurait dû être et ensuite à ce que vous pouvez faire pour aider.”

Il a ajouté à propos du tournoi : « Je pense que ça aide un peu. Évidemment, les gens ont encore besoin de guérir et c’est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Je veux dire, je ne peux pas imaginer combien ils ont perdu. C’est un peu controversé, mais parfois, la mesure dans laquelle nous pouvons relancer l’économie n’a pas vraiment d’importance parce que des gens ont perdu des membres de leur famille.

“Je veux dire, il y a des gens qui ont perdu beaucoup d’argent, mais vous ne pouvez pas remplacer les gens, donc je compatis avec tout le monde ici et je pense que, oui, il y a encore beaucoup de guérison à faire.”

Jonke a déclaré qu’il se demandait également si l’événement devait avoir lieu immédiatement après l’incendie.

“Je dirais que c’était double face, une partie de moi hésitait à venir parce que donner cet espace aux locaux, entrer dans les hôtels alors que c’est un endroit où les locaux peuvent séjourner – cette partie de moi hésitait vraiment à venir. », dit Jonke. « L’autre côté, c’était de pouvoir venir ici pour une bonne cause et pas seulement de jouer un tournoi de golf, mais de venir ici, de faire une collecte de fonds, de faire quelque chose qui puisse aider la communauté.

“Je pense que c’est certainement la meilleure partie de ce tournoi et la raison pour laquelle je veux définitivement participer à ce tournoi.”

Cabello a commencé sa journée avec un double bogey sur 18 au départ au shotgun et était 4 au-dessus de la normale sur six trous joués, mais il s’est rallié pour terminer avec un 1 sur 72 qui l’a placé 68e sur 120 joueurs.

“En fait, j’étais stressé pendant tout le tour”, » dit Cabello. « C’était bizarre parce qu’à chaque ballon, je ne savais pas si j’allais bien le frapper. J’avais juste du mal avec tous mes clubs, c’était bizarre.

Jonke est à égalité au 114e rang après un 78. Ses retrouvailles avec Cabello étaient spéciales.

“C’est amusant, il y a beaucoup de gars sur UH que je connais, avec qui j’ai joué au golf junior et ça a toujours été amusant de jouer avec ces gars en tant que junior, mais c’est encore plus amusant de jouer à l’université”, dit Jonke. « Voir Anson pour la première fois aujourd’hui dans un tournoi universitaire, c’était tellement cool. Le premier commentaire que j’ai fait était : « Quand est-ce qu’on ne jouera jamais ensemble ? Parce que nous avons toujours été là depuis le premier jour.

« Je pense que nous avions 7 ans lorsque nous avons commencé à jouer et depuis, nous n’avons cessé de le faire. Maui Junior Golf, Lahaina Junior Golf, Hawaii State Junior Golf, tout cela. Donc, concourir les uns contre les autres depuis que nous sommes petits et se voir ici dans le tournoi collégial dont nous rêvions tous les deux est tellement amusant à voir.

UH était en tête du tournoi jusque dans les neuf derniers matchs avant de s’installer à la sixième place, à 11 sous 273, 11 coups derrière le leader Liberty.

“Pour que nous puissions tenir le coup avec l’Oklahoma, la Géorgie et Liberty, East Tennessee State, ce sont des équipes les mieux classées du pays, et cela doit être un énorme regain de confiance pour nos gars”, » a déclaré l’entraîneur de l’UH, Scott Simpson. « Oui, être là-dedans et notre équipe ne fait que s’améliorer. Nous avons des essais et des qualifications vraiment compétitifs et je pense que cela les rend simplement plus précis. C’est amusant, je veux que le golf universitaire soit amusant et je pense que nos gars s’amusent. Peut-être pas à chaque tour.

Simpson a déclaré qu’il était heureux d’organiser le tournoi à West Maui pour peut-être aider l’économie à démarrer. Il a également eu quelques hésitations au début, avant de parler avec les responsables du parcours de golf de Kaanapali.

«Je pense que c’est fantastique» il a dit. « Après les incendies, je les ai appelés quelques jours plus tard et je leur ai dit : « Eh bien, qu’en pensez-vous ? Et ils ont dit : « Eh bien, nous pouvons procéder de deux manières. Soit nous sommes sensibles à tout ce qui s’est passé et annulons le tournoi, soit nous disons qu’il est temps de passer à autre chose et que les gens ont besoin d’emploi, essayons de gagner de l’argent, essayons de ramener Maui et d’organiser le tournoi. “

L’événement a un « Des oiseaux pour Lahaina » campagne où les équipes et les boosters peuvent faire un don pour chaque birdie réalisé lors de l’événement, et toutes les équipes ont fait don d’articles pour une vente aux enchères de collecte de fonds.

“Les équipes ont été très solidaires, elles veulent faire ce qu’elles peuvent pour aider”, dit Simpson.

* Robert Collias est à [email protected].

*****

COLLÉGIALE CLASSIQUE KAANAPALI

Premier tour de jeudi

Au cours Royal Kaanapali

Classement des équipes – Liberty 262, Géorgie 266, San Jose St. 269, East Tennessee St. 272, Oklahoma 272, Hawaï 273, Sacramento St. 276, North Florida 276, Boise State 277, Connecticut 280, Louisiane 280, Kansas 280, Wyoming 284, Gonzaga 285, Colorado 288, CSU Northridge 288, Denver 288, Clemson 288, Mount St. Mary’s 290, Air Force 291.

DIRIGEANTS INDIVIDUELS

*-jouer en tant qu’individu

Robbie Higgins, Floride du Nord 63-8

Brett Reid, Liberté 64-7

Connor Creasy, Géorgie 64-7

Ivan Barahona, rue San José 64-7

*PJ Maybank, Oklahoma 65-6

Will King, Kansas 65-6

Josh Ryan, Liberté 65-6

Mats Ege, rue East Tennessee 66 -5

Isaac Simmons, Liberté 66 -5

Caleb Shetler, rue San Jose 66 -5

Ben VanWyk, Géorgie 66-5

Gabriel Smith, rue Sacramento 66 -5

Luke Kluver, Oklahoma 66-5













