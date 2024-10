Cabane Vale da Lua / Corteo Arquitetos

© Roberta Gewehr

2023



Fabricants : Bazzé Pvc, Bravo Ambientes, Déca, Éliane, Lexxa



Architectes principaux :



Claudio Righi, Cristhiane Silva, Dariana Tessari



Description textuelle fournie par les architectes. Le projet est né du rêve d’un couple d’une propriété au sommet d’une montagne dans la campagne de Pinto Bandeira, Rio Grande do Sul. Les clients voulaient un refuge spécial et ont trouvé ce lieu unique, d’où l’on a une vue splendide sur une incroyable vallée, avec le Rio das Antas en arrière-plan qui serpente à travers le paysage. Un cadre idéal pour admirer le lever et le coucher du soleil et pour contempler les nuits de lune et d’étoiles, enveloppées de silence et de tranquillité.

Le plus grand défi de ce projet était de préserver l’essence naturelle du site, en veillant à ce que le bâtiment se fonde harmonieusement dans le paysage, sans voler la scène, mais plutôt en la complétant. La solution a été d’adopter une architecture pure et minimaliste qui profite de la beauté du terrain, intégrant des éléments naturels tels que l’imposante pierre à côté de la cabane et les arbres qui habitaient déjà le site, dont les canopées filtraient la lumière du soleil créant un jeu de des ombres et des lumières qui dansent avec le vent.

Pour donner vie au refuge, les matériaux choisis ont été ceux qui se connectaient le mieux à la nature environnante : béton, pierre et briques de démolition, soigneusement réutilisés à partir de matériaux déjà disponibles pour le client. Chaque détail de la construction a été conçu pour refléter la simplicité et le confort de l’environnement, laissant parler les textures et les matériaux naturels. Le projet a été exécuté par un constructeur local, dont le savoir-faire et le souci du détail ont façonné la cabane avec précision.

Plan

Axonométrique

L’objectif était de créer un espace accueillant et paisible où le couple pourrait profiter de moments de repos et de contemplation tout en planifiant la construction de leur future maison sur le même terrain. Une cabane qui, en imitant son environnement, est devenue une extension du paysage, un véritable havre des sens, où le bâti et le naturel se rencontrent en parfaite harmonie. Dans ce lieu privilégié, le temps semble ralentir, permettant d’apprécier pleinement chaque aube et chaque crépuscule et le silence de la nuit de révéler les secrets cachés par les étoiles, entourés par la beauté sereine des montagnes.