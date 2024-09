Cabane Røldal / Reiulf Ramstad Arkitekter

© Reiulf Ramstad Architectes

© Reiulf Ramstad Architectes

Description textuelle fournie par les architectes. La maison de vacances familiale Røldal est reconnaissable à sa forme compacte, définie et géométrique.

© Reiulf Ramstad Architectes

Plan du site

L’objectif de préserver au maximum le paysage environnant comme une priorité absolue a donné lieu à la conception de deux volumes : une petite cabane et une annexe, gardant un dialogue avec la nature environnante.

© Reiulf Ramstad Architectes

© Reiulf Ramstad Architectes

Sections

© Reiulf Ramstad Architectes

La division des structures répond également au besoin de grande flexibilité et de pouvoir accueillir différentes compositions familiales dans des espaces séparés. La section articulée est adaptée au terrain escarpé et est destinée à créer des étages interconnectés et à capturer les vues sur la forêt et sur la colline.