Cabane en ruine avec des trous dans le sol et pas de WC en vente pour 1 MILLION £ après avoir récupéré seulement 14 000 £ en 1976

Un chalet DERELICT ravagé de trous et de fissures parmi une multitude de problèmes intérieurs semble bien loin du rêve de tout acheteur.

Mais malgré l’absence de toilettes intérieures et d’alimentation électrique connectée, cette cabane en ruine des années 1850 devrait rapporter plus d’un million de livres sterling aux enchères en Australie.

La maison délabrée devrait être vendue pour plus d'un million de livres sterling aux enchères

La propriété Paddington a besoin de sérieuses rénovations

La maison délabrée de Paddington – qui semble sur le point de s’effondrer – a été mise sur le marché pour la dernière fois il y a 45 ans, en 1976, lorsqu’elle s’est vendue pour seulement 14 000 £.

Selon les archives de la propriété, le cottage à double façade de 128 m² appartenait à Lawrence Muscat, décédé en 2015.

M. Muscat a vécu seul dans la propriété après s’être séparé de sa femme il y a 25 ans, mais n’est pas décédé dans la maison.

Il a fallu six ans à son ex-femme pour nettoyer le site car la maison et le hangar arrière étaient pleins d’outils, de livres et de déchets, selon realestate.com.au – où la propriété est répertoriée.

Chris Chung, de McGrath – l’agent immobilier qui vend la propriété négligée – a déclaré qu’il faudrait « plus qu’une couche de peinture » pour rénover la maison à double façade.

Il a fallu six ans pour nettoyer le site des déchets laissés par l'ancien propriétaire

La maison n'a pas de toilettes intérieures ni d'électricité courante

Il s'est vendu pour seulement 14 000 £ en 1976 – un montant nettement inférieur à ce qu'il devrait rapporter aux enchères

« Il n’y a pas de toilettes intérieures, de nombreux trous dans le sol et le plafond et le courant n’est pas connecté », a-t-il ajouté.

M. Chung pense que s’il est bien aménagé, le chalet du 26, rue Stewart, pourrait continuer à se vendre pour plus de 2,5 millions de livres sterling, car la zone est « dominée par des terrasses ».

Il pense que lorsque cela passera sous le marteau le 26 juin, cela attirera l’attention des « rénovateurs chevronnés » qui n’ont pas peur des horreurs à l’intérieur.

Il y a du béton fissuré à l’intérieur et à l’extérieur, ainsi que de la peinture et du papier peint écaillés partout.

« Cela ne conviendra pas à quelqu’un qui fait sa première rénovation. Ce n’est pas juste une couche de peinture – c’est tout refaire », a-t-il déclaré.

« Ils auront fait plusieurs rénovations dans le passé ; sauront comment traiter avec le conseil ; ils auront besoin de savoir ce qu’implique une rénovation de cette taille et de cette envergure.

Le projet a besoin d'un « rénovateur aguerri » pour le reprendre car tout est à refaire

Les maisons voisines de la même rue ont coûté plus de 2,5 millions de livres sterling

La propriété sera mise aux enchères le 26 juin

« Ils devront dépenser une grosse somme d’argent pour le réparer. »

En 2012, une maison de cinq chambres sur un bloc de 360 ​​m² dans la rue a coûté un record de 3 millions de livres sterling.

Et juste l’année dernière, une maison rénovée de trois chambres sur un bloc de 189 m² sur Stewart Street a coûté 2,6 millions de livres sterling, selon CoreLogic.

« Il n’y a que trois cottages comme celui-ci dans la rue – c’est assez rare », a déclaré M. Chung.

« Paddington est dominé par des terrasses plutôt que par ces cottages.

« Et cela conviendra idéalement à un fan des Swans … quelqu’un qui veut être proche du stade ou de la ville. »

L’annonce de McGrath décrivait le chalet comme une « opportunité de rénovation rare dans un emplacement de choix à Paddington » qui nécessite « des travaux importants ».

Il bénéficie également d’une courte promenade « aux marchés, boutiques, cafés et restaurants populaires »

« L’une des dernières propriétés d’origine restantes dans la région, ce cottage victorien indépendant offre des possibilités incroyables de restauration dans une maison intemporelle », indique la liste.

« Il est situé dans un pâté de maisons idéal et se trouve à quelques pas d’Oxford Street et du Centennial Park. »

La propriété du 26 Stewart Street, Paddington, devrait être vendue aux enchères à 9h45 le 26 juin.