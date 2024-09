Cabane à lucarne / Atelier Hajný

© Radek Úlehla / hommes de manteau

+ 24





Zone Zone de ce projet d’architecture Zone:

46 m²



Année Année d’achèvement de ce projet d’architecture Année:



2024



Photographies



Fabricants Marques avec des produits utilisés dans ce projet d’architecture Fabricants : Lindab, Velux



Architectes principaux :



Martin Hajny



© Radek Úlehla / hommes de manteau

Description textuelle fournie par les architectes. La cabane située dans une zone de loisirs près de Prague a une forme et une apparence inhabituelles. Le toit asymétrique en forme de tente est tronqué et terminé par une paire de lucarnes. À l’origine, il s’agissait d’une simple cabane d’un étage avec un sous-sol et un toit à faible pente construite dans les années 1970. Un couple marié de Prague a acheté le terrain pour une « escapade en ville », pas seulement pour les week-ends mais aussi pour travailler à domicile. Ils ont été enchantés par l’emplacement paisible au milieu de la nature, entouré d’un jardin et d’arbres matures. Ils attendaient avec impatience de se retirer du bruit de la ville et ont même suivi un cours de jardinage, mais le bâtiment était en très mauvais état technique. De plus, il ne répondait pas à leurs besoins d’espace car ils voulaient agrandir la pièce du rez-de-chaussée avec une chambre mansardée. Cependant, le plan de zonage n’autorisait pas de nouvelle construction et la hauteur était limitée à un maximum de 7,7 mètres par rapport au terrain environnant. La seule solution était une rénovation complète qui agrandirait la maison et se conformerait aux exigences des autorités et des voisins.

© Radek Úlehla / hommes de manteau

Plan du rez-de-chaussée

© Radek Úlehla / hommes de manteau

© Radek Úlehla / hommes de manteau

L’architecte Martin Hajný a relevé le défi et a conçu un bâtiment inhabituel avec un toit en croupe tronqué. L’objectif était de minimiser la hauteur et de respecter les voisins, en veillant à ce que la forme du toit ne perturbe pas leur vue sur le paysage. La cabane d’origine a été réduite à sa base en pierre, sur laquelle repose la nouvelle structure métallique. La construction principale est un système de deux par quatre, une structure ouverte diffuse sur une dalle en béton armé, qui repose sur des piliers en béton armé cachés derrière des murs en pierre. Le toit et la façade sont revêtus de tôles trapézoïdales, un matériau nécessitant peu d’entretien et ayant une longue durée de vie qui ressemble à des lattes de bois.

© Radek Úlehla / hommes de manteau

© Radek Úlehla / hommes de manteau

Coupe longitudinale

© Radek Úlehla / hommes de manteau

Si l’extérieur sombre permet au bâtiment de se fondre dans son environnement, l’intérieur est lumineux et évoque une cabane classique avec sa prédominance de bois. Le contreplaqué de pin utilisé, au veinage prononcé, s’étend des panneaux de plafond aux murs et à tout le mobilier. Il contraste avec la façade et est pratique car il laisse entrer plus de lumière à l’intérieur. La salle de bains présente un enduit gris subtil sur le sol et les murs.

© Radek Úlehla / hommes de manteau

Depuis le rez-de-chaussée, on peut admirer les environs à travers de grandes baies vitrées orientées au sud et à l’est. La disposition simple a permis d’utiliser des fenêtres de façade sur tous les côtés. Le toit en croupe tronqué, en revanche, est resté uniforme de l’extérieur ; toute insertion d’une fenêtre aurait perturbé la simplicité de la maison vue de l’extérieur. La chambre à coucher est donc éclairée par une paire de lucarnes ouvrantes par le haut. Les lucarnes créent un espace de méditation intéressant et permettent une ventilation rapide de l’ensemble du bâtiment par la cheminée. Combiné au débord de toit important sur la partie sud, cela garantit un climat intérieur agréable toute l’année.