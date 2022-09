“Ça y est, les amis”: Boris Johnson fait un au revoir ambigu

Le mandat de Boris Johnson en tant que leader britannique était un mélange de grand drame et de faible disgrâce. Mais il a quitté ses fonctions mardi avec un haussement d’épaules désinvolte d’adieu: “Eh bien, ça y est, les amis.”

Le dernier discours du Premier ministre devant le 10 Downing Street, prononcé avant qu’il n’offre sa démission à la reine Elizabeth II, était un Johnson vintage – un mélange chimérique d’humour, d’érudition classique, d’ego et d’une relation élastique avec la vérité. Et cela a laissé de nombreux observateurs se demander si c’est vraiment la fin pour un dirigeant qui a longtemps défié la gravité politique.

“C’était un discours classique de Boris”, a déclaré Hannah White, directrice par intérim du groupe de réflexion Institute for Government. «C’était très concentré sur lui et ses réalisations. Mais je pense qu’il est tout à fait clair qu’il panse ses plaies. Il comprend que s’il s’éloigne en ce moment, il continuera à être une figure influente. Et je pense qu’il attendra son heure.

Pour les fans de Johnson, le discours était un moment pour regretter le départ du Premier ministre moderne le plus divertissant de Grande-Bretagne – et peut-être pour nourrir une flamme pour son retour. Pour les critiques, c’était un rappel de la raison pour laquelle son administration s’était effondrée dans le scandale avant de pouvoir atteindre les nobles objectifs politiques de Johnson.

Non pas que vous l’auriez su d’après les paroles de Johnson. Il a revendiqué de grands succès pour son gouvernement, notamment en faisant sortir la Grande-Bretagne de l’Union européenne, en supervisant le déploiement du vaccin COVID-19 le plus rapide d’Europe et en envoyant des armes à l’Ukraine pour l’aider à résister à l’invasion russe.

Certaines de ces réalisations sont au mieux discutables. Johnson dit qu’il a « fait le Brexit », mais les conséquences du divorce désordonné et irritable de la Grande-Bretagne avec l’Union européenne bouleverseront les deux parties pendant des décennies. La Grande-Bretagne a eu un déploiement rapide de vaccins, mais aussi l’un des taux de mortalité COVID-19 les plus élevés d’Europe.

Comme lors de son premier discours en tant que Premier ministre il y a trois ans, Johnson a peint une vision de la Grande-Bretagne de haute technologie et de haute énergie de ses rêves, une centrale électrique dans l’énergie éolienne et dans la recherche et le développement scientifiques. Comme tant d’autres choses dans sa carrière, c’était à la fois une réalité et une aspiration.

Certains des succès qu’il a revendiqués sont encore au stade préliminaire, comme trois nouvelles lignes ferroviaires à grande vitesse et “un nouveau réacteur nucléaire chaque année”. D’autres, comme la réforme de la protection sociale, restent des problèmes épineux pour son successeur, le Premier ministre Liz Truss.

Et il y avait une note amère au milieu du boosterisme. Johnson a passé sa carrière politique à ignorer l’indignation suscitée par ses manquements éthiques et ses remarques offensantes, mais a finalement été renversé lorsqu’un scandale de trop grande envergure – l’attribution d’un poste au gouvernement à un législateur accusé d’inconduite sexuelle – a déclenché des démissions massives au sein de son gouvernement.

Johnson a clairement indiqué qu’il ne voulait pas partir. Il a dit, sans explication, qu’il avait été renvoyé parce que son parti “avait changé les règles à mi-parcours”.

Néanmoins, il s’est tourné vers l’une de ses allusions classiques bien-aimées pour insister sur le fait qu’il prévoyait de prendre sa retraite avec élégance.

“Comme Cincinnatus, je retourne à ma charrue”, a déclaré Johnson, une référence au dictateur romain qui a renoncé au pouvoir et est retourné dans sa ferme pour vivre en paix.

Pourtant l’allusion était ambiguë. La classiciste Mary Beard a souligné que l’histoire ancienne a une “piqûre dans le conte”. Des années plus tard, Cincinnatus est revenu au pouvoir « pour réprimer un soulèvement populaire des défavorisés.

“C’est donc une analogie risquée”, a-t-elle déclaré à la BBC.

Johnson a insisté sur le fait que c’était vraiment la fin de ses ambitions de leadership.

“Je suis comme une de ces fusées d’appoint qui a rempli sa fonction, et je vais maintenant rentrer doucement dans l’atmosphère et m’écraser de manière invisible dans un coin reculé et obscur du Pacifique”, a-t-il déclaré.

L’ancien chef conservateur William Hague y voyait une image mélancolique d’un chef dont les défauts éclipsaient ses attributs.

“C’était un propulseur de fusée sur lequel le système de guidage a échoué”, a déclaré Hague à Times Radio. «Il était cette grande chose montante en politique, une chose extraordinaire, qui a mal tourné inutilement. Et c’est une tragédie pour le pays et le Parti conservateur et pour lui.