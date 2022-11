Lorsque Michele Piel a déménagé à Streator il y a huit ans en provenance de Chicago, l’un des objectifs était de rechercher une représentation du « Messie » de Haendel où elle pourrait chanter.

C’est l’un des morceaux de musique les plus reconnaissables au monde, a-t-elle reconnu. Et l’un des plus puissants.

Il ne lui a pas fallu longtemps pour vivre à Streator pour voir l’impact de la musique.

Les participants répètent “Messiah” le lundi 21 novembre 2022 à l’église luthérienne St. Paul à Streator. (Tom Sistak pour Shaw Media)

Le Streator Community Chorus présentera le « Messie » de George Frideric Handel à 15 h le dimanche 4 décembre à l’église luthérienne St. Paul, 509 E. Broadway St., à Streator. La partie de Noël de l’oratorio a été présentée dans Streator en alternance depuis 1993.

Piel, qui fera partie de la chorale dimanche, a parlé d’une femme qui sortait rarement de chez elle et assistait pour la première fois au “Messie”.

“Elle m’a dit que c’était la soirée la plus merveilleuse”, a déclaré Piel. « C’est pourquoi nous faisons cela. C’était un enfermé, qui était sorti pour la première fois, et a été transporté pour ressentir la saison.

Donna Mikolajczyk, qui a interprété “Messiah” quatre fois dans Streator, a déclaré qu’elle attend avec impatience dimanche, car l’expérience ne vieillit jamais.

“J’ai la chair de poule à certains endroits en chantant”, a déclaré Mikolajczyk. “Cela vous apporte la saison.”

Mikolajczyk faisait partie de la chorale qui a rejoint 500 autres chanteurs au Carnegie Hall de New York pour une représentation spéciale de la pièce de Haendel.

“Nous nous sommes éclatés, c’était tellement beau d’être là”, a-t-elle déclaré. “J’avais les larmes qui coulaient sur scène.”

L’émotion de la pièce inspire de nombreux membres de la chorale à chanter, ainsi qu’à se voir des visages familiers tous les deux ans, a déclaré Mikolajczyk.

Rob Tyne, qui a chanté six fois dans la chorale, a déclaré que la performance de dimanche est une vitrine du talent musical dans la région de Streator.

“J’ai toujours hâte d’en faire partie”, a déclaré Tyne. “J’ai hâte de chanter ensemble et de réunir un culte. C’est un moment fort pour Streator.

La chorale communautaire organise deux répétitions avant le spectacle.

Nancy Mueller et Jean Drendel ont coproduit le concert « Messiah » de Streator au cours des deux dernières décennies. Chacun a servi au fil des ans comme chef d’orchestre, accompagnateur, recruteur de solistes et de chœur, de collecte de fonds et de publicité. Le duo aime la musique, Streator et prend plaisir à poursuivre la tradition de la belle musique live dans la communauté.

Les solistes seront Roger Amm comme ténor; Laurel Beard comme soprano; Ian Greenlaw comme baryton; Kate Tombaugh comme mezzo-soprano; et Nancy Pounds servira d’accompagnateur.

Un prélude sera interprété par le Streator Brass, qui comprend John Weiss et Bob Young, trompette; Evan Young, baryton; Tom Rice, trombone; et Ryne Dresbach, tuba.

“C’est une performance spéciale, et nous sommes toujours ravis de l’apporter à Streator”, a déclaré Drendel.

Le concert est ouvert au public. Une offrande volontaire sera acceptée.

Il y a quelque chose dans “Messiah” qui rassemble les gens, qu’ils viennent de Chicago, qu’ils soient enfermés pour la saison ou qu’ils participent régulièrement.

“C’est impressionnant”, a déclaré Tyne. “Cela vous donne juste la chair de poule.”