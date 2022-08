Ça vient des années 80

Si vous étiez un cinéphile dans les années 1980, vous étiez constamment confronté à des questions imaginatives qui semblaient cosmiques et existentielles. L’humanité réglerait-elle un jour ses différences ici sur terre et apprendrait-elle à parcourir les étoiles en tant qu’espèce unifiée ? Ou étions-nous destinés à un avenir dystopique avec un peu plus à regarder qu’un ciel brumeux et des panneaux d’affichage gargantuesques ? Notre technologie avancée avait-elle la capacité de littéralement nous absorber ou de nous remplacer entièrement ? Pourrions-nous un jour rencontrer une vie extraterrestre intelligente et bienveillante ? Certaines de ces questions trouveraient sûrement une réponse dans le futur lointain de l’an 2000.

“Coureur de lame,” “ET l’extra-terrestre,” “Tron” et “Star Trek II : La colère de Khan», tous sortis il y a 40 ans, à l’été 1982, sont devenus des œuvres fondamentales, façonnant les prochaines décennies de franchises fantastiques. Et si ce n’était pas le cinéma de science-fiction avec lequel vous avez grandi ? Et si vous arriviez à l’âge adulte dans une génération ultérieure et que vous ne connaissiez ces films que comme des influences célèbres quoique quelque peu lointaines? Seraient-ils toujours passionnants, innovants et stimulants ? Ou – pour faire face à un autre scénario spéculatif terrifiant – sembleraient-ils simplement pas cool ?