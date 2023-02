«Ça vient de sonner»: en cas de crise, la hotline américano-chinoise reste sans réponse

WASHINGTON (AP) – Quelques heures après qu’un F-22 de l’armée de l’air ait abattu un ballon chinois géant qui avait traversé les États-Unis, le secrétaire à la Défense Lloyd Austin a contacté son homologue chinois via une ligne de crise spéciale, visant un rapide général-à- discours général qui pourrait expliquer les choses et apaiser les tensions.

Mais l’effort d’Austin samedi est tombé à plat, lorsque le ministre chinois de la Défense Wei Fenghe a refusé de prendre la ligne, a déclaré le Pentagone.

Le ministère chinois de la Défense a déclaré avoir refusé l’appel d’Austin après que le ballon ait été abattu parce que les États-Unis n’avaient « pas créé l’atmosphère appropriée » pour le dialogue et les échanges. L’action américaine a “gravement violé les normes internationales et créé un précédent pernicieux”, a déclaré un porte-parole du ministère dans un communiqué publié jeudi soir.

C’est une expérience qui frustre les commandants américains depuis des décennies, lorsqu’il s’agit d’obtenir leurs homologues chinois sur une ligne téléphonique ou vidéo alors qu’une crise flamboyante fait monter les tensions entre les deux nations.

Du point de vue des Américains, l’absence du type de communication de crise fiable qui a aidé les États-Unis et l’Union soviétique à traverser la guerre froide sans échange nucléaire armé soulève les dangers des relations américano-chinoises aujourd’hui, à un moment où la force militaire de la Chine grandit et les tensions avec les États-Unis augmentent.

Sans cette capacité pour les généraux des capitales opposées de clarifier les choses rapidement, les Américains craignent que des malentendus, de faux rapports ou des collisions accidentelles ne fassent dégénérer une confrontation mineure en plus grandes hostilités.

Et il ne s’agit pas d’un manque technique avec l’équipement de communication, a déclaré Bonnie Glaser, directrice générale des études indo-pacifiques au groupe de réflexion German Marshall Fund. Le problème est une disparité fondamentale dans la manière dont la Chine et les États-Unis perçoivent la valeur et le but des lignes directes entre militaires.

La foi des chefs militaires américains dans les hotlines Washington-Pékin comme moyen de désamorcer les flambées avec l’armée chinoise s’est heurtée à une approche radicalement différente – un système politique chinois qui fonctionne sur une lente consultation délibérative des dirigeants politiques et ne fait aucune place pour des conversations en temps réel dirigées individuellement entre des généraux rivaux. Et les dirigeants chinois se méfient de toute la notion américaine de hotline. Ils la voient comme une chaîne américaine pour se sortir d’un contrecoup d’une provocation américaine.

“C’est vraiment dangereux”, a déclaré jeudi le secrétaire adjoint à la Défense, Ely Ratner, à propos de la difficulté des communications de crise entre militaires avec la Chine, lorsque le sénateur démocrate Jeff Merkley l’a pressé au sujet de la dernière rebuffade de la Chine sur la configuration de la hotline de Pékin et de Washington.

Les généraux américains persistent dans leurs efforts pour ouvrir davantage de lignes de communication avec leurs homologues chinois, a déclaré le responsable de la défense, témoignant devant la commission sénatoriale des relations étrangères. “Et malheureusement, à ce jour, l’APL ne répond pas à cet appel”, a déclaré Ratner, faisant référence à l’Armée populaire de libération de Chine.

Ratner a accusé la Chine d’utiliser des canaux de communication vitaux simplement comme un outil de messagerie brutal, de les fermer ou de les rouvrir pour souligner le mécontentement ou le plaisir de la Chine. À Pékin, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Mao Ning, a posé des questions sur le refus de Wei de répondre à l’appel d’Austin au ministère de la Défense,

La résistance de la Chine aux lignes directes militaires alors que les tensions augmentent rend plus urgents les efforts du président Joe Biden et de ses principaux diplomates civils et aides à la sécurité pour créer leurs propres canaux de communication avec le président Xi Jinping et d’autres hauts responsables politiques chinois, pour les situations où les lignes directes militaires peuvent aller sans réponse, disent des responsables américains et des experts chinois.

Les armées américaines et chinoises se préparent à une éventuelle confrontation au sujet de Taiwan autogéré soutenu par les États-Unis, que la Chine revendique comme son territoire. La prochaine poussée semble n’être qu’une question de temps. Cela pourrait arriver avec un événement attendu, comme la visite promise du président de la Chambre Kevin McCarthy à Taïwan, ou quelque chose d’inattendu, comme la collision en 2001 entre un chasseur chinois et un avion de reconnaissance EP-3 de la marine américaine au-dessus de la mer de Chine méridionale. Sans commandants parlant en temps réel, les Américains et les Chinois auraient un moyen de moins d’éviter un plus grand conflit.

“Je crains que l’incident de type EP-3 ne se reproduise”, a déclaré Lyle Morris, directeur national pour la Chine au bureau du secrétaire à la Défense de 2019 à 2021, aujourd’hui chercheur principal à l’Asia Society Policy Institute. “Et nous serons dans des environnements politiques très différents d’hostilité et de méfiance, où cela pourrait mal tourner à la hâte.”

Biden a mis l’accent sur la construction de lignes de communication avec la Chine pour “gérer de manière responsable” leurs différences. Une réunion de novembre entre Xi et Biden a abouti à l’annonce que les deux gouvernements reprendraient une série de dialogues que la Chine avait interrompus après une visite à Taïwan en août de la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi.

Le week-end dernier, les États-Unis ont annulé ce qui aurait été une visite d’établissement de relations du secrétaire d’État Antony Blinken après le transit du ballon chinois, qui, selon les États-Unis, était destiné à l’espionnage. La Chine affirme qu’il s’agissait d’un ballon civil utilisé pour la recherche météorologique.

La même semaine que le ballon chinois a survolé les États-Unis, Austin était aux Philippines pour annoncer une empreinte militaire américaine étendue là-bas, voisine de la Chine, a noté Tiehlin Yen, directeur du Taiwan Center for Security Studies, un groupe de réflexion. “L’Amérique est également très nationaliste ces jours-ci”, a déclaré Yen.

“Du point de vue de la sécurité régionale, ce dialogue est nécessaire”, a déclaré Yen.

Ce qui passe pour des lignes directes militaires et civiles entre la Chine et les États-Unis ne sont pas les téléphones rouges classiques sur un bureau.

En vertu d’un accord de 2008, la hotline militaire sino-américaine équivaut à un processus en plusieurs étapes par lequel une capitale transmet à l’autre une demande d’appel conjoint ou de vidéoconférence entre hauts responsables sur des lignes cryptées. Le pacte donne à l’autre partie 48 heures et plus pour répondre, bien que rien dans le pacte n’empêche les hauts responsables de parler immédiatement.

Parfois, lorsque les États-Unis appellent, disent les responsables américains actuels et anciens, les responsables chinois ne répondent même pas.

“Personne n’a répondu. Ça a juste sonné », a raconté Kristen Gunness, analyste politique senior à la Rand Corporation. Gunness parlait d’un incident survenu en mars 2009 alors qu’elle travaillait comme conseillère du chef des opérations navales du Pentagone. À l’époque, des navires de la marine chinoise ont encerclé un navire de surveillance américain dans la mer de Chine méridionale et ont exigé le congé américain. Les responsables militaires américains et chinois ont finalement parlé – mais environ 24 heures plus tard.

Il a fallu des décennies à Washington pour faire pression pour que Pékin accepte le système actuel de communication de crise militaire, a déclaré David Sedney, un ancien sous-secrétaire adjoint à la Défense qui l’a négocié.

“Et puis une fois que nous l’avons mis en place, il était clair qu’ils étaient très réticents à l’utiliser à des fins substantielles”, a déclaré Sedney.

Les appels de test des Américains sur la hotline seraient interceptés, a-t-il déclaré. Et lorsque les Américains appelaient pour les féliciter à l’occasion de certaines vacances chinoises, les responsables chinois répondaient et disaient merci, a-t-il dit.

Tout ce qui est plus sensible, a déclaré Sedney, les membres du personnel répondant au téléphone «diraient:« Nous vérifierons. Dès que nos dirigeants seront prêts à parler, nous vous recontacterons. Rien ne se passerait.

—-

Lolita C. Baldor à Washington et Huizhong Wu à Taipei y ont contribué.

–

Ellen Knickmeyer, Associated Press