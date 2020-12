Est-ce à quoi vont ressembler toutes les futures soirées? Un propriétaire de pub irlandais a introduit des tests de coronavirus obligatoires pour tous les clients afin de créer un environnement vraiment sûr dans son établissement.

Le bar Eileen’s dans le village d’Aghamore, dans le comté de Mayo, a ouvert ses portes jeudi, devenant ainsi le premier «pub sans Covid» du pays, selon son propriétaire, Donal Byrne.

Pour obtenir un tel statut, Byrne a apporté un lot de kits de test de coronavirus de fabrication allemande, qui, selon lui, fournissent des résultats en 15 minutes et sont précis à 99,9%. Il a déclaré que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) avait utilisé les mêmes kits, en ayant commandé 120 millions d’entre eux.

Non seulement les clients du pub sont obligés de passer les tests, mais ils coûtent également dix euros par personne. L’établissement a déclaré sur Facebook que son prix réel était « bien meilleur » mais il était impatient de couvrir les frais «Pour nous assurer que notre personnel et nos clients sont en sécurité et protégés.»

Des professionnels de la santé, recrutés par le pub, prendront les prélèvements des clients entre 17h et 19h tous les soirs. Heureusement, des boissons sont mises à disposition dans la zone de test pour rendre l’attente des résultats moins fastidieuse.

Le bar ne dessert que ses habitués et les résidents d’Aghamore, qui ont réservé une place à l’avance.

«L’OMS a déclaré au début que le seul moyen de s’en sortir est de faire des tests et des tests rapides, c’est ce que nous allons faire». Byrne a déclaré à Midwest Radio.

Seuls ceux dont les tests sont négatifs sont autorisés à entrer dans le pub, mais, à l’intérieur, ils doivent toujours suivre toutes les recommandations de Covid-19, y compris le port de masques, la désinfection des mains et la distanciation sociale, ce qui va sûrement aspirer une partie du plaisir de l’expérience. Eileen ne permet pas à plus de 20 personnes d’entrer en même temps. Quitter l’établissement pour revenir plus tard dans la soirée n’est pas non plus une option.

En vertu des restrictions actuelles en Irlande, les pubs qui ne servent pas de nourriture ne sont autorisés à fonctionner que sur la base de la livraison et des plats à emporter.

« Servir de la nourriture ne signifie pas que vous êtes en sécurité, mais les tests Covid le font » Dit Byrne.

Aussi sur rt.com Le propriétaire d’un bar de New York qui a déclaré sa taverne une ZONE AUTONOME, défiant les ordres de Covid-19, est arrêté pour avoir servi des clients

La question devient naturellement, une pinte vaut-elle vraiment la peine?

Mais les habitants étaient manifestement enthousiasmés par l’idée d’un «Pub sans Covid» l’appelant un «Solution simple et raisonnable» Et un «Initiative inspirante» dans les commentaires sur les réseaux sociaux. Certains ont promis de visiter et de prendre un verre ou deux.

«Les publicains de l’ouest de l’Irlande sont à genoux» en raison des restrictions relatives aux coronavirus, a déclaré Byrne, exprimant l’espoir que les tests obligatoires permettraient à Eileen de travailler en toute sécurité et sans interruption pendant la pandémie.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!