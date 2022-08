Ça vaut le coup d’essayer? – Section locale de Shaw

Pour l’éditeur:

Une fois de plus, vous avez publié des lettres remplies de bavardages émotionnels. Cette fois concernant le contrôle des armes à feu.

Il existe une solution solide qui mettrait fin à tous ces débats sur le contrôle des armes à feu. Les faits suivants indiquent clairement le problème et la solution : 1. Les statistiques internationales montrent que les États-Unis sont au troisième rang des meurtres dans le monde ; 2. Mais si vous supprimez seulement cinq de nos principales villes des données – Chicago, Détroit, Saint-Louis, La Nouvelle-Orléans et Washington, DC – les États-Unis se classent alors au 189e rang sur 193 pays dans le monde ; 3. Ces cinq villes ont deux choses en commun : les lois sur le contrôle des armes à feu les plus strictes du pays et un régime démocrate de longue date.

Parce que l’ajout de lois strictes sur le contrôle des armes à feu n’a eu aucun effet sur la réduction des meurtres, la réponse est clairement de supprimer le contrôle démocratique de ces cinq villes. Peut-être que si nous supprimions le contrôle démocrate de toutes les autres grandes villes, comme New York, nous pourrions même atteindre le taux de meurtres le plus bas de ces 193 pays.

Ensuite, nous pourrions concentrer notre deuxième amendement dans le but précis que nos pères fondateurs l’ont créé et placé en deuxième position, après la liberté d’expression et la religion, c’est-à-dire pour renverser un gouvernement corrompu.

Ça vaut le coup d’essayer, n’est-ce pas ?

Ret. Capitaine Leonard R. Wass, USN

Oswego