Boffins de l’Université de Southampton a mis au point une technique qui voit des nanoparticules d’or pénétrer dans les os humains et les faire briller, aidant les scientifiques à trouver des cellules souches très prisées qui guérissent les os.

Une collaboration interdisciplinaire entre physiciens, chimistes et ingénieurs tissulaires, dirigée par le professeur de science musculo-squelettique Richard Oreffo et le professeur Antonios Kanaras du Quantum, Light and Matter Group, est responsable de la technique potentiellement révolutionnaire.

Ils ont travaillé ensemble pour réutiliser des nanomatériaux afin de rechercher et d’enrichir les cellules souches situées dans le squelette humain, ce qui pourrait révolutionner les traitements des lésions osseuses et potentiellement réparer ou remplacer les os perdus.

Les nanoparticules d’or personnalisées, des particules sphériques composées de milliers d’atomes d’or, ont été recouvertes de brins d’ADN pour faire briller les cellules souches squelettiques de la moelle osseuse en libérant un colorant fluorescent.

Une fois brillants, les chercheurs pourraient alors les cibler et les isoler pour une thérapie d’enrichissement, qui est entre 50 et 500 fois plus efficace que les thérapies actuellement disponibles.

Les cellules souches sont ensuite séparées à l’aide du tri cellulaire activé par fluorescence (FACS), une méthode très sophistiquée et minutieuse.

Ces cellules osseuses doivent encore être codées pour une fonction spécifique, et peuvent donc être réutilisées pour croître et reformer le tissu osseux et cartilagineux en vue de réparer des os cassés ou fracturés.

Oreffo développe des thérapies à base de cellules souches osseuses depuis plus de 15 ans, tandis que Kanaras et son équipe sont les pionniers de nouveaux nanomatériaux pour les industries biomédicale et énergétique depuis de nombreuses années.

Le développement n’aurait pas pu arriver à un meilleur moment, car de nombreux pays dans le monde sont témoins d’une population vieillissante, avec environ une femme sur trois et un homme sur cinq à risque de fractures ostéoporotiques dans le monde. Les rapports suggèrent que les fractures osseuses à elles seules peuvent coûter à l’économie européenne 17 milliards d’euros et à l’économie américaine 20 milliards de dollars chaque année.

«L’identification de marqueurs uniques est le Saint Graal dans la biologie des cellules souches osseuses et, bien que nous ayons encore du chemin à parcourir; ces études offrent un changement radical dans notre capacité à cibler et à identifier les cellules souches osseuses humaines et le potentiel thérapeutique excitant qu’elles contiennent ». Dit Oreffo.

L’équipe travaille actuellement à affiner leurs techniques et à évaluer les futures applications potentielles de leur approche avant de passer aux essais cliniques en vue de produire des études de preuve de concept.

