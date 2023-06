« Ça va me rendre meilleur »: Pepi accueille la compétition avec Balogun

Doug McIntyre Journaliste de football

Personne ne pourrait blâmer Ricardo Pepi s’il était moins enthousiasmé par l’arrivée de son compatriote Folarin Balogun que n’importe qui d’autre lié à l’équipe nationale masculine des États-Unis.

Il y a moins de deux ans, Pepi était le convoité des supporters américains à double nationalité qui suivaient à bout de souffle, les prolifiques jeunes supporters américains espéraient choisir les étoiles et les rayures – ce que Pepi a fait au Mexique en août 2021. L’adolescent a alors presque immédiatement explosé sur le sur la scène internationale, avec ses exploits marquants lors des matches de qualification pour la Coupe du Monde de la FIFA 2022 au Qatar, aidant les Américains à se qualifier pour le plus grand événement sportif pour la première fois en huit ans.

Cependant, Pepi regardait l’événement principal depuis son canapé. Après avoir eu du mal à s’installer avec Augsbourg de la Bundesliga allemande à la suite d’un transfert de 20 millions de dollars du FC Dallas, l’entraîneur américain Gregg Berhalter a laissé Pepi de sa liste finale de 26 joueurs pour la Coupe du monde, malgré le rebond impressionnant du jeune alors qu’il était prêté au club néerlandais de Groningen. Pepi a finalement secoué le chagrin, terminant sa première campagne complète en Europe avec 12 buts en 29 apparitions en Eredivisie.

« Ce fut une saison difficile, des montagnes russes », a déclaré Pepi, aujourd’hui âgé de 20 ans, cette semaine. « J’ai grandi en tant que personne sur et en dehors du terrain. »

La réémergence de Pepi a valu un rappel à l’USMNT pour deux matchs de la Ligue des Nations de la CONCACAF en mars. Il a rapidement marqué dans chacun, y compris le seul but d’une victoire 1-0 contre El Salvador qui a organisé la demi-finale de la semaine prochaine contre son rival mexicain à Las Vegas.

Et Pepi serait un shoo-in contre El Tri si ce n’était pour Balogun, l’espoir d’Arsenal de 21 ans qui a marqué 21 buts la saison dernière en prêt au club français de Reims – et qui, en grande pompe, a changé le mois dernier son international l’allégeance de l’Angleterre aux États-Unis

Quoi qu’il en soit, avec les attaquants de la Coupe du monde Jesus Ferreira, Josh Sargent et Haji Wright tous blessés ou négligés ce mois-ci, le rôle sera rempli par Pepi ou Balogun.

« Ça va me rendre meilleur, je vais le rendre meilleur », a déclaré Pepi à propos de son combat contre Balogun. « C’est un bon gars et sur le terrain, nous sommes une équipe. Nous essayons toujours de rivaliser les uns contre les autres. Beaucoup de joueurs ici ont de la concurrence à leur place. »

Que le prochain match des États-Unis soit contre le Mexique ajoute encore plus de motivation. Les liens étroits de Pepi avec la nation natale de ses parents ne font que le rendre encore plus désespéré de commencer, comme il l’a fait lors des deux rencontres avec El Tri lors du dernier cycle de qualification pour la Coupe du monde.

Pour lui, ce n’est pas n’importe quel match.

« Ma famille est mexicaine, bien sûr, donc être dans ce match va être vraiment spécial pour moi », a déclaré Pepi. « Même ma famille au Mexique, ils me soutiennent toujours. … Évidemment, pour ce match, ils vont aux États-Unis »

Alors que les matchs amicaux entre ces adversaires ressemblent souvent à des combats de rue, les enjeux de ce concours américano-mexicain sont énormes. Si les Américains veulent défendre le titre de la Ligue des Nations qu’ils ont remporté en 2021, ils doivent gagner. L’intensité sera folle. L’entraîneur par intérim BJ Callaghan pourrait opter pour le buteur sortant qui se vante déjà d’être familier avec ses coéquipiers. Ou va-t-il immédiatement jeter Balogun, qui figurait parmi les meilleurs buteurs des ligues européennes du Big Five l’année dernière, directement dans la mêlée ?

Il est possible, bien sûr, que Pepi et Balogun puissent commencer, mais ce n’est pas trop probable. Même dans différentes formations, les États-Unis ont utilisé une configuration à un attaquant presque exclusivement au cours des quatre dernières années. Callaghan – entraîneur adjoint sous Berhalter et Anthony Hudson, son prédécesseur par intérim – s’est engagé à ne pas apporter de changements drastiques au système américain.

« Que nous jouions avec un ou deux attaquants, tout dépend de l’entraîneur », a déclaré Pepi.

Si c’est le premier, celui qui commence le match sur le banc pourrait être nécessaire comme remplaçant décisif si les hôtes poursuivent en retard. Avoir deux attaquants brûlants en lice pour prouver leur valeur est un changement bienvenu pour un programme qui a manqué de profondeur de score adéquate pendant des décennies.

« Quand vous avez une compétition comme celle-là », a déclaré le gardien américain Matt Turner, « ça améliore le jeu de tout le monde. »

« C’est un joueur qui a fait une bonne saison, je suis un joueur qui a fait une bonne saison », a déclaré Pepi à propos de Balogun. « Nous voulons tous les deux la place de départ. Et nous allons toujours concourir de manière saine. »

Doug McIntyre est un écrivain de football pour FOX Sports. Avant de rejoindre FOX Sports en 2021, il était rédacteur chez ESPN et Yahoo Sports et il a couvert les équipes nationales masculines et féminines des États-Unis lors de plusieurs Coupes du Monde de la FIFA. Suivez-le sur Twitter @ ParDougMcIntyre .

