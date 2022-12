Ça va me manquer de voir David Walliams mugir Simon Cowell – BGT a de gros souliers à remplir, dit Perri Kiely de Diversity

Perri Kiely, DE LA DIVERSITÉ, a été choquée d’apprendre la sortie de David Walliams de Britain’s Got Talent et a déclaré que la série avait de gros souliers à remplir.

Après 10 ans à tourmenter la co-star Simon Cowell derrière le bureau des juges, nous avons récemment révélé qu’il quittait l’émission de talents ITV.

Lunettes directes

Perri Kiely a été choqué par la sortie de David Walliams de BGT[/caption]

Ligne ferroviare

Perri s’associe à Trainline pour une campagne de mode durable[/caption]

TVI

David et Simon ont adoré se retirer le mickey sur BGT[/caption]

La troupe de danse Diversity sera à jamais liée au spectacle après avoir trouvé la gloire et gagné sur sa scène en 2009.

Dans une interview exclusive, Perri, qui est revenu plusieurs fois à BGT au fil des ans pour jouer avec Diversity, a déclaré : « David est tellement amusant. Je ne sais pas qui ils feront remplacer, mais ils ont de gros souliers à remplir.

«Il était une bonne énergie de personnage principal dans cette émission. On se demande toujours ce qu’il va dire ou pourquoi il va harceler Simon ou quel acte il va laisser passer jusqu’à la finale même s’ils ne devraient probablement pas être là.

Ashley Banjo, la chorégraphe et cerveau derrière le succès continu de Diversity, a rempli le panel BGT pour un Simon blessé en 2020 et l’a fait avec aplomb.

EN SAVOIR PLUS SUR BGT EXCLU Les juges du BGT profitent d’un dîner de Thanksgiving ensemble – mais David Walliams est absent cha cha cha La légende stricte devrait succéder à David Walliams sur BGT

Pourrait-il trouver du temps dans son emploi du temps chargé pour remplacer David ? Perri ne voit pas pourquoi.

Il a déclaré: «J’ai l’impression que ce ne serait jamais trop mouvementé. Je ne sais pas comment, mais nous parvenons à trouver un moyen de tout jongler, que ce soit sur BGT ou en tournée ou en m’impliquant dans cette campagne que je fais.

Les membres les plus connus du groupe – Ashley, son frère Jordan Banjo et Perri – ont rarement un moment de repos entre les projets.

Jordan et Perri présentent le Kiss Breakfast Show depuis 2019 et ce dernier publie constamment des vidéos créatives TikTok visionnées par des milliers de fans.





L’année prochaine, Diversity partira également pour une tournée de 66 dates au Royaume-Uni Supernova – bien qu’en ce moment, Perri affirme que la course est en cours de création dans l’esprit d’Ashley.

Socialement conscient, Perri soutient actuellement une nouvelle collaboration de mode entre Trainline et la marque de vêtements durables RÆBURN pour créer un survêtement sur mesure inspiré des imprimés trouvés sur les sièges de train à travers le Royaume-Uni.

Perri a adoré modéliser le design – fabriqué à partir de matériaux inutilisés – sur un wagon de train, et l’impression est si précise qu’il s’est intégré sans effort aux sièges.

Ce fut une campagne facile pour lui, après que de nouvelles recherches ont révélé que les deux tiers des 18-24 ans considèrent la vie durable comme quelque chose à laquelle aspirer.

Il a déclaré: «Il semble que tant de gens parlent de sauver la planète ces jours-ci et parlent de recyclage. C’est notre futur dont nous parlons, le futur dans lequel je vis et dans lequel les enfants de tous mes amis vont vivre.

«Nous devons participer et faire notre part, et même faire de petites campagnes comme celle-ci, chaque personne s’impliquant et prenant ces promesses, essayant de changer son mode de transport en train. Toutes ces petites choses en tant qu’individu aident. Si je peux en faire une petite partie, je suis absolument là pour ça.

Trainline a choisi de reverser 100% des bénéfices du partenariat au WWF (World Wide Fund for Nature). Lors de l’achat d’un survêtement, les clients recevront également un code promotionnel pour demander une carte de transport numérique gratuite (jusqu’à trois ans – RRP £ 70) pour les aider à continuer à faire des choix de voyage plus durables.

Perri Kiely a été le premier à modéliser le nouveau Piste-costume conçu par Christopher Raeburn en collaboration avec Trainline. La Piste-les combinaisons font partie d’une campagne visant à encourager davantage de personnes à voyager en train et sont disponibles à l’achat ici, avec tous les bénéfices reversés au WWF : Shop.wwf.org.uk/icamebytrain

Ligne ferroviare

Perri aime faire sa part pour l’environnement[/caption]

“Je sens que j’ai définitivement commencé à comprendre si chaque individu fait quelque chose de petit, nous pouvons tous contribuer à l’ensemble.

Ma copine est au-dessus de moi quand il s’agit de recycler à la maison. Elle a comme neuf entrées séparées pour tout, donc elle me garde sous contrôle.

Il y a déjà assez de vêtements dans le monde pour tout le monde, donc je sais que moi et quelques autres garçons avons veillé à ce que nous recyclions ou reportions, car encore une fois, toutes ces petites choses comptent.

Chaque fois que nous partons en tournée, nous essayons d’aller plus loin et mieux. C’est drôle quand même parce que les gens me demandent ‘Quand les gens me demandent à ce stade ce qu’est le spectacle et de quoi il s’agit pour moi ? À ce moment-là, c’est quand c’est dans l’esprit d’Ash. Il vous donnera de tout petits bouts d’informations et vous ne pourrez faire aucun lien.

Je sens que je vieillis plus qu’avant. Je pensais que je serais indestructible pour toujours, mais je descends les escaliers maintenant et je me dis “j’ai un peu mal aux genoux”.

Trainline s’est associé à RÆBURN pour créer un sur mesure Piste-costume inspiré des imprimés trouvés sur les sièges de train à travers le Royaume-Uni. La Piste-Les costumes ont été lancés par la danseuse, présentatrice et créatrice de contenu Perri Kiely qui a été la première à porter le design.

Une étude menée par Trainline révèle que les deux tiers (68 %) des 18-24 ans pensent que le fait d’être perçu comme adoptant un mode de vie durable est un « insigne d’honneur ». En réponse à cela, le Piste-suit a été conçu pour permettre aux voyageurs de montrer leur fierté d’avoir choisi de voyager en train, qui génère en moyenne 70% de CO2 en moins par rapport à un voyage en voiture.

En tant que fondateur d’une marque favorisant les choix durables, le créateur de mode britannique Christopher Raeburn est connu pour retravailler les tissus excédentaires pour créer ses créations. Pour cette collaboration, Raeburn a créé une moquette sur mesure, s’inspirant des motifs graphiques audacieux que l’on voit sur les sièges de train à travers le Royaume-Uni.

La série limitée de Piste-les combinaisons ont été fabriquées à partir de matériaux « morts » et ont été créées et produites pour garantir un impact minimal sur l’environnement.

Une étude commandée par Trainline révèle que les deux tiers (68 %) de la génération Z (en particulier les personnes âgées de 18 à 24 ans) considèrent qu’être perçu comme ayant un mode de vie durable est un « insigne d’honneur », et trois sur cinq (59 %) sont fiers de faire leur part pour aider l’environnement. Le sur-mesure Piste-suit, créé par Raeburn et Trainline, offre à la génération Z un moyen créatif de mettre en valeur ses références écologiques.

Trainline a choisi de reverser 100% des bénéfices de ce partenariat au WWF (World Wide Fund for Nature). Lors de l’achat d’un Piste-suit, les clients recevront également un code promotionnel pour demander une carte de train numérique gratuite (jusqu’à trois ans – RRP £ 70) pour les aider à continuer à faire des choix de voyage plus durables.

Perri Kiely a été le premier à modéliser le nouveau Piste-costume conçu par Christopher Raeburn en collaboration avec Trainline. La Piste-les combinaisons font partie d’une campagne visant à encourager davantage de personnes à voyager en train et sont disponibles à l’achat ici, avec tous les bénéfices reversés au WWF : Shop.wwf.org.uk/icamebytrain