Brandon Boyd a été congédié de son poste de communication pour une société d’événements en mars, puis définitivement licencié en novembre, ce qui le rend un peu nerveux, surtout avec ses prestations sans emploi qui expireront dans quelques semaines.

«Cela m’a en quelque sorte mis en mode brouillage», déclare Boyd, qui vit à Erie, en Pennsylvanie. «J’ai 29 ans et je suis au chômage.»

Mais il n’a fallu qu’un mois à Boyd pour tirer deux offres et il a accepté un poste de coordinateur du marketing pour l’Université Mercyhurst. Bien qu’il paie environ 4000 $ par an de moins que son ancien emploi, il compense cet écart avec des cours en ligne gratuits à l’école qui lui permettront d’obtenir une maîtrise. Il bénéficie également d’autres opportunités de développement de carrière.

«Ça va finir par être mieux pour moi», dit-il.

Comment va le marché du travail?

L’économie américaine est loin d’être guérie des effets de la pandémie de COVID-19, avec environ 10 millions des 22 millions d’Américains qui ont perdu leur emploi pendant la crise toujours au chômage. Le ministère du Travail devrait publier vendredi 70 000 emplois en janvier après 140 000 pertes le mois précédent.

Mais le marché du travail fait également preuve d’une résilience impressionnante, du moins dans certains secteurs. Selon un récent sondage réalisé par Skynova, qui fournit des services de facturation en ligne aux entreprises, de nombreux travailleurs licenciés de manière permanente trouvent un nouvel emploi et souvent pour un salaire plus élevé et à des niveaux plus élevés que leurs postes précédents.

«Il y a un segment assez important de l’économie qui a ressenti très peu d’effets de la pandémie, et même si c’était le cas, il s’est rétabli assez rapidement», déclare l’économiste Dante DeAntonio de Moody’s Analytics.

Soixante-cinq pour cent des employés qui ont perdu leur emploi de façon permanente à cause du COVID-19 mais qui ont continué à chercher du travail ont décroché de nouveaux postes, selon Skynova, qui a interrogé 1000 de ces travailleurs du 23 au 31 décembre.

Plus surprenant encore: environ 57% des travailleurs licenciés gagnent plus d’argent dans leurs nouvelles fonctions, dont 57,4% de cols bleus et 56,5% de cols blancs, selon l’enquête. De plus, 58,8% des cols bleus et 50,8% des cols blancs ont déclaré que leurs nouveaux emplois se situaient à des niveaux plus élevés que leurs anciens. Environ 56% dans l’ensemble ont déclaré qu’ils recevaient de meilleurs avantages.

En moyenne, les employés qui ont été mis à pied puis embauchés dans de nouveaux emplois ont enregistré une augmentation de salaire de 16%.

Gardez à l’esprit que les 65% de travailleurs inactifs qui ont trouvé un nouvel emploi ne saisissent pas la détresse grave qui secoue encore le marché du travail, dit DeAntonio.

Plusieurs millions d’Américains ont cessé de chercher du travail parce qu’ils sont découragés par les perspectives d’emploi, sont tombés malades, s’occupent d’enfants ou de parents malades, ou pour d’autres raisons. Ils n’ont pas été inclus dans l’enquête et ne sont pas comptabilisés par le taux de chômage officiel américain de 6,7%.

Pourtant, les données reflètent une reprise en « forme de K » de la récession du coronavirus, a déclaré DeAntonio, faisant référence à une économie dans laquelle certains Américains se portent bien et progressent tandis que d’autres se dirigent vers le bas.

Les restaurants, les hôtels et le commerce sont toujours en difficulté

Certaines industries – telles que les restaurants, les hôtels, la vente au détail et les compagnies aériennes – ont été frappées par des licenciements massifs et souffrent toujours, en particulier au milieu des récentes flambées de virus et de nouveaux verrouillages par de nombreux États. Les travailleurs licenciés de ces entreprises ont probablement du mal à trouver un emploi, dit-il. De nombreux travailleurs de la restauration ont été congédiés, réembauchés et licenciés à nouveau.

Mais d’autres industries – comme la fabrication, l’entreposage, les livraisons, la technologie, les soins de santé et certains services professionnels – ont prospéré grâce à l’économie centrée sur la maison. Le nombre de travailleurs embauchés dans le secteur privé est passé de 5,9 millions en novembre 2019 à 6 millions en novembre dernier, bien que ce chiffre inclue les personnes réembauchées après des congés.

Payer pour garder les travailleurs

Et le nombre total d’offres d’emploi en ligne par Indeed le 22 janvier a légèrement dépassé le niveau d’avant la pandémie.

Cela ne veut pas dire que le marché du travail est en bonne santé, déclare l’économiste en chef Jed Kolko. Avant la crise, les affectations augmentaient de 9% par an.

«Mais ce sont de bonnes nouvelles», dit-il. «Cela reflète le rebond dans de nombreux secteurs après les dommages initiaux au printemps dernier.»

L’emploi dans les loisirs et l’hôtellerie, qui comprend les restaurants et les bars, a reculé de 498 000 en décembre. Sans ces pertes, la masse salariale totale aurait grimpé de 358 000 personnes.

Les industries qui se portent bien augmentent probablement les salaires pour conserver leurs employés, dit DeAntonio.

Des compétences professionnelles transversales

Boyd, le coordonnateur du marketing à Érié, a pu transférer ses compétences en marketing d’une industrie qui a été écrasée par la pandémie – la planification d’événements – à l’éducation, dont certaines parties ont bien résisté.

«C’est quelque chose qui me passionne, c’est plus sûr et il y a de meilleures opportunités», dit-il.

Bien qu’il ne dirige pas l’équipe marketing comme il l’a fait dans la société d’événements, Boyd a appris les médias sociaux et la conception graphique de ses collègues, faisant progresser son développement de carrière d’une manière qui n’était pas possible dans son ancien travail.

Changer les industries pour changer d’emploi

Certains travailleurs changent d’industrie ou de carrière pour décrocher de nouveaux emplois. Près d’un quart des travailleurs licenciés qui ont occupé des postes de col blanc avaient auparavant des emplois de col bleu, selon l’enquête Skynova. Et 15% de ceux qui ont obtenu des emplois de cols bleus avaient auparavant des rôles de cols blancs.

Après que Logan Craghead, 30 ans, ait perdu son emploi de coordinateur des parrainages pour une université du Kansas au début du mois de juillet, il a recherché un nouveau poste pendant cinq mois – dans les ventes, la publicité et même l’immobilier.

«J’étais très inquiet», dit-il, notant que ses allocations de chômage se sont épuisées au cours de l’été. «C’était une période très stressante.»

En novembre, il a obtenu un emploi dans une entreprise qui détient les droits médias des équipes sportives d’une université de l’Arkansas. C’était un poste de niveau supérieur – directeur du développement des affaires – et il gagnait un salaire de 7 500 $ de plus.

«Je me considère chanceux», dit-il. «J’étais juste au bon endroit au bon moment.»