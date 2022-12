« Ça va être un grand jour » – Shaw Local

Arnie et Laura Sanchez ont appris que leur fille avait du mal à l’école de médecine et ont demandé une petite aide céleste. Aidez Sabrina dans ses études, ont-ils prié, et nous ferons un pèlerinage à Guadalupe.

Au sanctuaire de Mexico, ils sont allés et leur fille est devenue le Dr Sabrina Sanchez. La famille Sanchez est toujours reconnaissante de son succès et maintenant le 12 décembre, la fête de Notre-Dame de Guadalupe, se situe au sommet des journées incontournables pour rendre grâce.

Esmeralda Cruz allume des bougies le lundi 12 décembre 2022 au sanctuaire de la Dame de Guadalupe avant les offices à l’église Saint-Hyacinthe de La Salle. (Scott Anderson)

Lundi, la famille Sanchez et d’autres Américains d’origine mexicaine se sont rendus à l’église Saint-Hyacinthe de La Salle pour une célébration qui se double d’un service religieux et d’une célébration de la culture et du patrimoine mexicains.

“Ça va être un grand jour”, a déclaré Arnie Sanchez, propriétaire de Los Jarritos, un restaurant La Salle. “Nous avons juste beaucoup de foi en la Vierge de Guadalupe.”

Et après deux ans de célébrations assourdies par le COVID-19, les célébrations de cette année devaient être les plus suivies et les plus élaborées à ce jour. La célébration de cette année comprenait une troupe de danse aztèque qui se produisait avant les services de la veillée de dimanche qui, aux yeux de Rosa Vazquez, semblaient plus occupés que les années passées.

“Il y avait plus de monde cette année, je crois”, a déclaré Vazquez, secrétaire hispanique des paroisses de La Salle. “Chaque année, ça grossit.”

La journée à son tour est synonyme de préparation et de complexité qui rivalise avec Noël et Pâques.

“C’est définitivement là-haut, peut-être un peu plus qu’à Noël parce qu’il y a moins de sommeil”, a déclaré le très révérend Thomas Otto, curé des paroisses de La Salle, qui était debout dimanche soir pour entendre les confessions des paroissiens et aussi de nouveaux visages.

“Guadalupe fait ressortir des gens qui ne sont pas venus ici depuis longtemps”, a expliqué Otto. “Il y a un magnétisme qui attire les gens vers Notre-Dame et vers Notre-Seigneur.”

Alors que le christianisme en Europe s’est répandu en partie grâce à des personnages historiques – saint Patrick en Irlande, Charlemagne en France – la plus grande conversion de masse des Amériques a commencé par une apparition en 1531. Puis, un pauvre paysan nommé Juan Diego a affirmé avoir vu une figure radieuse sur une colline dans la ville moderne de Mexico.

Les autorités espagnoles au pouvoir n’ont pas beaucoup pensé à Juan Diego ou à son histoire et l’ont renvoyé pour exiger des preuves. Il est revenu avec des fleurs originaires d’Espagne (ceci à l’aube de l’hiver) et son vêtement extérieur ou tilma portait une image détaillée de la femme qu’il voyait.

Les Espagnols ont conclu que c’était la mère du Christ, car l’image correspondait à Apocalypse 12: 1, “Une femme vêtue du soleil et la lune sous ses pieds.” Les peuples autochtones ont à leur tour reconnu un message divin et se sont rapidement convertis, avec huit millions de baptêmes signalés en sept ans.

Aujourd’hui, le site d’apparition de Guadalupe est la deuxième destination de pèlerinage la plus visitée de l’Église catholique (seule la basilique Saint-Pierre attire plus de visiteurs) et le 12 décembre est un jour saint d’obligation au Mexique, bien qu’un jour de fête seulement aux États-Unis. .

Néanmoins, Esmeralda Cruz, de La Salle, une paroissienne de longue date, a déclaré que la célébration se propage parmi les paroissiens sans héritage espagnol ou hispanique. Cruz a déclaré que l’autel élaboré attire les paroissiens de toutes les ethnies à la prière et que les danseurs aztèques attirent les spectateurs qui en apprennent invariablement plus sur l’apparition.

“Petit à petit, ça grandit”, a déclaré Cruz.