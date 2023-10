NORTH MANKATO — L’équipe féminine de cross-country n°2 de Marshall n’a pas laissé beaucoup de suspense lors de la rencontre de championnat de la section 2AA à Benson Park jeudi soir. Les Tigers ont placé leurs sept coureurs dans les 16 premières places et ont battu les deuxièmes Hutchinson Tigers par 50 points pour se qualifier une fois de plus pour le championnat d’État de classe AA de la semaine prochaine.

Les Tigres étaient reconnaissants d’être en bonne santé avant la compétition cette année après avoir lutté contre la maladie l’année dernière, a déclaré l’entraîneur-chef Marie Sample. Elle a ajouté qu’elle pensait qu’il s’agissait d’une compétition dans laquelle l’équipe devait jouer au mieux de ses capacités et elle pensait que c’était exactement ce que les filles avaient fait.

« Nous avons bien couru en équipe. Ce qui rend ces gars-là si compétitifs, c’est qu’ils sont vraiment là les uns pour les autres. Vous pouvez le voir dans leurs yeux si vous les regardez s’échauffer, si vous les regardez sur la ligne de départ, venir s’entraîner et passer du temps avec eux. Ils sont là l’un pour l’autre. » a déclaré l’entraîneur Sample. Elle a ajouté qu’elle était heureuse d’avoir également pu voir l’équipe masculine de Marshall se qualifier pour les États avec une deuxième place à la compétition, marquant la première fois en 13 ans avec les Tigres que les garçons et les filles se qualifient ensemble. .

En équipe, Marshall a terminé avec 38 points tandis que Hutchinson s’est classé deuxième avec 88. St. Peter a complété le podium de la course à 11 équipes avec 104 points.

Allyson Sample, la coureuse n ° 4 de la classe AA, était en tête de Marshall. Son temps de 18:44,1 l’a placée à la deuxième place. Seule Isabelle Schmitz de Hutchinson, la coureuse n°1 de la classe, a terminé devant elle en 18 :20,2.

Le parcours était humide et boueux, particulièrement pour la course des filles puisque les garçons étaient partis en premier. Pourtant, cela n’a pas empêché Katelyn Leibfried et Oakley Schneekloth de réaliser des temps particulièrement rapides.

«C’était du vrai cross-country aujourd’hui. Nous avions deux boucles de boue et quelques petites collines. La ligne d’arrivée était boueuse, la ligne droite jusqu’à la ligne d’arrivée était boueuse… ces deux demoiselles [Leibfried and Schneekloth] commencent à grandir en eux-mêmes et à réaliser : « hé, nous pouvons le faire ». Nous pouvons être rapides, nous pouvons être élites, nous pouvons vraiment surmonter tout cela et vraiment contribuer et faire partie des meilleurs coureurs. » a déclaré l’entraîneur Sample. Elle a ajouté que les deux cherchaient à voir à quel point ils pourraient se rapprocher du top 20 ou 25 lors de la rencontre d’État.

Leibfried s’est classée cinquième de la compétition en 19:08,5 pour son meilleur temps de la saison et son deuxième meilleur temps de sa carrière derrière une performance de 19:05,7 en huitième année au Mankato East Invitational à Benson Park l’année dernière.

“J’essayais juste de rester avec Ally aussi souvent que possible, ainsi que le reste de mon équipe, et j’essayais juste de faire mes valises”, dit Leibfried.

Schneekloth, une élève de huitième, a terminé juste derrière elle à la sixième place. Son temps de 19:26,7 était à seulement 0,4 seconde de son record personnel lors de la rencontre des Lions d’Alexandrie le 7 octobre.

“Ça fait vraiment du bien [to medal as an eighth-grader]. Je ne pense pas que j’aurais pu le faire sans l’équipe. Je pense que l’équipe y joue un très grand rôle. » dit Schneekloth.

Juste à l’extérieur du top 10, Anna Kuecker, Cameen MCFarquhar et Taleigha Bigler ont pris les 12e, 13e et 14e places pour compléter les buteurs de Marshall. Kuecker a mené le peloton en 19:59,9 tandis que McFarquhar et Bigler ont franchi la ligne d’arrivée en 20:01,1 et 20:07,8.

Bien que seuls les cinq meilleurs coureurs marquent, cela n’a pas empêché le coureur n°7 de Marshall de réaliser un meilleur temps. Landrey Graven a terminé la course en 10:18,1 pour se classer 16e parmi les 75 coureurs.

Cette victoire marque le cinquième titre de section consécutif des Tigres. La dernière fois qu’ils ont échoué, c’était en 2017, lorsqu’ils ont échoué contre Willmar 53-50. Pourtant, leur deuxième place les a qualifiés pour les États cette saison-là.

Marshall se battra désormais pour un championnat d’État au parcours de golf Les Bolstadt de l’Université du Minnesota le samedi 4 novembre. C’est la première année que l’événement sera payant après avoir été déplacé de St. Olaf.

«Ça va être un combat aérien. Nous allons avoir besoin que tout le monde tire à plein régime », » a déclaré l’entraîneur Sample. « Les deux équipes sont super fortes, [No. 1] Alexandrie et [No. 3 St. Paul] Highland Park, et ils sont prêts et veulent un championnat aussi mauvais que nous. Mais ce que je dis aux filles, c’est que je crois vraiment en notre entraînement.

« Ce que nous faisons là-bas, la preuve est dans le pudding aujourd’hui parce que vous êtes sorti et vous avez expliqué exactement comment nous l’avions prévu aujourd’hui. Il ne nous reste plus qu’à le faire une fois de plus. Si vous vous présentez comme ça samedi, effilé. Nous allons nous reposer, nous allons nous préparer mentalement, nous allons fixer nos objectifs… Ils devraient être effilés au sommet et faire leur meilleure course.







