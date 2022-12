“Ça va être le meilleur pendant de nombreuses années” – L’entraîneur polonais pense que Mbappe sera la prochaine superstar

Le doublé de Kylian Mbappe a guidé la France vers une victoire 3-1 contre la Pologne en huitièmes de finale de la Coupe du Monde de la FIFA au Qatar. Ses deux buts ont envoyé les champions du monde en quarts de finale et ont laissé l’entraîneur de la Pologne, Czeslaw Michniewicz, déclarer Mbappe comme l’héritier naturel de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.

Mbappe a été dans une forme formidable lors de cette Coupe du monde puisqu’il a jusqu’à présent marqué cinq buts au Qatar, ce qui en fait un candidat sérieux pour le Golden Boot de ce tournoi.

Tableau des points de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Calendrier de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Résultats de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Soulier d’Or de la Coupe du Monde de la FIFA 2022

Son doublé à Al Thumama contre la Pologne a non seulement marqué la victoire de l’équipe, mais l’a également mené à neuf buts de tous les temps en Coupe du monde – un de plus que Ronaldo et à égalité avec Messi. De plus, il a égalé le record de Pelé car ses cinq buts en phase à élimination directe signifiaient que seuls lui et Pelé en avaient marqué autant avant l’âge de 24 ans.

Après avoir guidé son équipe jusqu’aux quarts de finale, Mbappe a déclaré que la Coupe du monde en cours était la compétition de ses rêves.

“C’est la compétition de mes rêves et je suis ravi d’être ici”, a déclaré Mbappe.

“J’ai préparé toute la saison pour être prêt. Quand je n’ai pas parlé aux médias dans les premiers tours de cette compétition, c’était parce que j’avais juste besoin de me concentrer sur le tournoi et mon football. Quand je veux me concentrer, c’est comme ça que je fonctionne, mais quand on m’a dit qu’il y aurait une amende à la Fédération française, je l’ai payée moi-même parce que c’était ma responsabilité.

Mais je suis là et concentré sur la victoire à nouveau de la Coupe du monde. Nous sommes cependant loin d’avoir atteint notre objectif d’aller jusqu’au bout et de gagner la Coupe du monde. Le premier défi est le quart de finale, et c’est sur cela que nous nous concentrons maintenant”, a-t-il ajouté.

Bien que la Pologne ait perdu le match contre la France, l’entraîneur polonais Michniewicz était en admiration totale devant Mbappe. Il pense que Mbappe est la prochaine grande superstar et qu’il sera le meilleur pendant de nombreuses années.

“Messi, Ronaldo et [Robert] Lewandowski, quelqu’un va prendre le relais, et je pense qu’il [Mbappe] va être le meilleur pendant de nombreuses années », a déclaré Michniewicz.

Regardez: Le but record d’Olivier Giroud contre la Pologne à la Coupe du Monde de la FIFA 2022

Il a ajouté : « Il nous a fait du mal. Quand tu joues contre la France, tu dois avoir deux joueurs sur Mbappe à tout moment.”

Mbappe a été un vainqueur complet du match contre la Pologne car, outre son doublé, il a également aidé Olivier Giroud lors de l’ouverture du match qui a permis à ce dernier de vaincre Thierry Henry en tant que meilleur buteur de tous les temps en France.

Alors que tout le monde saluait MBappe, l’entraîneur français Didier Deschamps avait autre chose à dire sur le joueur vedette. Deschamps a déclaré que Mbappe n’était pas à son meilleur pendant les 90 minutes.

“Il n’a pas fait son meilleur match”, a déclaré Deschamps. “Il le reconnaît lui-même, mais il peut changer un match en un instant. La France avait besoin d’un grand Kylian Mbappe ce soir et nous en avons eu un.”

Cependant, Deschamps a félicité Giroud pour son exploit.

Il a déclaré: «Olivier a toujours été un joueur important. “Il y a quelques années, il ne marquait pas, mais c’était un joueur très important pour nous. Dans le passé, il a eu des moments de carrière difficiles, mais il est resté fort mentalement. Marquer autant de buts au niveau international est un exploit, même si le gars à côté de moi [Mbappe] peut le casser un jour.”

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici