"Ça va être dur mais…": Sania Mirza à NDTV sur le retour de Nadal blessé

Rafael Nadal, 14 fois champion, s’est retiré du prochain Open de France plus tôt ce mois-ci, citant que sa blessure à la hanche n’a pas guéri et a également déclaré qu’il s’attend à ce que 2024 soit sa dernière année dans le tennis professionnel. La légende du tennis indien Sania Mirza estime que même si revenir d’une blessure peut être difficile, il est difficile de parier que Nadal fera son retour l’année prochaine et remportera plus de titres. Nadal a eu des antécédents de blessures au cours de son illustre carrière de joueur, mais l’Espagnol a souvent surmonté des obstacles sur son chemin, et Sania est convaincue que le joueur de 36 ans peut sûrement recommencer.

« Cela va être difficile car il est absent depuis des mois. De toute évidence, cela a dû être extrêmement grave, d’autant plus qu’il a décidé de sauter Roland-Garros. Revenir de n’importe quelle blessure peut être difficile. Mais cela dit, il C’est aussi un génie et c’est Rafael Nadal, donc vous ne pouvez pas parier contre lui. Ça va être difficile, mais il fait partie de ceux qui aiment les défis. Il adore se mettre au défi. Il aurait pu choisir le moyen le plus simple en disant que je peux Il n’en a vraiment pas besoin, mais il a pris la voie la plus difficile. Il reviendra et nous l’attendons vraiment avec impatience « , a déclaré Sania à NDTV lors d’une interaction organisée par Sony Sports, le diffuseur officiel du Open de France 2023.

En 2005, lorsque Nadal a remporté l’Open de France lors de sa première tentative, il était à deux jours de son 19e anniversaire. 18 ans plus tard, il a remporté un record de 14e titres à Roland Garros.

Incroyablement, lors de ses 115 matchs à Roland Garros, le « Roi de la terre battue » n’a été poussé à cinq sets qu’à trois reprises.

L’année dernière, Nadal a battu le Norvégien Casper Ruud en finale à Roland Garros.

En son absence, le numéro un mondial. 1 Carlos Alcaraz et le double champion Novak Djokovic sont les grands favoris pour remporter le titre cette année.

