Le sénateur Lindsey Graham (R-Caroline du Sud) a été confronté à des partisans en colère de Trump à Washington, DC, le qualifiant de «traître». L’affrontement fait suite à la critique républicaine du président sur l’émeute du Capitole américain.

Alors que Graham traversait l’aéroport national Reagan entouré de policiers, des manifestants furieux l’ont entouré et ont crié, revendiquant l’élection. «A été truqué» et exigeant le sénateur «Vérifie notre vote.»

« Ça va être comme ça pour toujours où que vous alliez pour le reste de votre vie, » dit un manifestant à Graham.

Lindsey Graham vient de commettre l’erreur en marchant à côté de moi et d’une masse de patriotes en colère à l’aéroport de DC.

L’Amérique ne veut que vous AUDITER NOTRE VOTE et purger cette élection de cette corruption massive … et vous ne le ferez pas. Nous ne laissons pas cette «glissade» alors attendez-vous à plus. pic.twitter.com/pbemr2Gcr9

– Mindy Robinson 🇺🇸 (@iheartmindy) 8 janvier 2021