Ça te plaît, Patrice ? Evra aime la photo de Luis Suarez en larmes après la sortie de la Coupe du monde de l’Uruguay

C’était une photographie qui a immédiatement parcouru le monde, destinée à être une image emblématique de la Coupe du monde.

L’Uruguay avait été éliminé en phase de groupes malgré une victoire 2-0 sur le Ghana. Un but de plus leur aurait permis de se qualifier pour les huitièmes de finale, mais dans un moment de mauvaise gestion du match, l’entraîneur Diego Alonso avait éliminé le meilleur buteur de tous les temps de l’Uruguay, Luis Suarez.

Incapable d’influencer le résultat, l’ancien attaquant de Liverpool et de Barcelone s’est assis sur le banc et a pleuré. A 35 ans, c’est sûrement sa dernière Coupe du monde, et c’est ainsi qu’elle était vouée à se terminer.

Tout le monde n’était pas si bouleversé. L’équipe ghanéenne, qui rentrait elle-même à la maison, devait avoir un sourire ironique : un handball flagrant de Suarez les avait empêchés de marquer dans le temps additionnel du quart de finale de la Coupe du monde 2010, et ils avaient raté le penalty qui en résultait. L’Uruguay s’est qualifié pour les demi-finales.

Otman Bakkal, Branislav Ivanovic et Giorgio Chiellini – tous victimes de Suarez, euh, les mordant – en ont peut-être aussi profité.

Mais c’est la réaction d’un autre vieil adversaire qui a vraiment attiré l’attention. Patrice Evra a laissé tomber un like sur un post Instagram du moment d’angoisse de Suarez.

Pareil, parle d'un incident entre les deux joueurs en 2011, lorsque Suarez s'est vu imposer une interdiction de huit matchs pour avoir abusé racialement du défenseur français.

Lors d’un match entre Liverpool et Manchester United en octobre 2011, Suarez a qualifié à plusieurs reprises Evra de “nègre” pendant quelques minutes. La FA l’a accusé de “propos et/ou comportement abusifs et/ou insultants” et lui a infligé une amende de 40 000 £ et une interdiction de huit matches.

Suarez a nié les allégations de racisme, et la prochaine fois que les deux équipes se sont rencontrées, il a refusé de serrer la main d’Evra avant le match – pour lequel il s’est excusé plus tard.

On ne peut donc pas reprocher à Patrice d’apprécier ce résultat.