"Ça sent l’été": Un hiver chaud bat des records de température en Europe

Des températures hivernales record ont balayé certaines parties de l’Europe au cours de la nouvelle année, suscitant des appels d’activistes pour une action plus rapide contre le changement climatique tout en offrant un répit à court terme aux gouvernements aux prises avec des prix élevés du gaz.

Des centaines de sites ont vu des records de température battus ces derniers jours, de la Suisse à la Pologne en passant par la Hongrie, qui a enregistré sa veille de Noël la plus chaude à Budapest et a vu les températures grimper à 18,9 degrés Celsius (66,02 Fahrenheit) le 1er janvier.

En France, où la nuit du 30/31 décembre a été la plus chaude depuis le début des enregistrements, les températures ont grimpé à près de 25 degrés Celsius dans le sud-ouest le jour du Nouvel An, tandis que les stations de ski européennes normalement animées étaient désertes en raison du manque de neige.

La télévision tchèque a rapporté que certains arbres commençaient à fleurir dans les jardins privés, tandis que le bureau suisse de météorologie et de climatologie a émis un avertissement au pollen aux personnes allergiques aux noisetiers à floraison précoce.

La température a atteint 25,1 degrés Celsius à l’aéroport de Bilbao, au Pays basque espagnol. Les gens se prélassent au soleil en s’asseyant devant le musée Guggenheim de Bilbao ou en se promenant le long de la rivière Nervion.

“Il pleut toujours beaucoup ici, il fait très froid et nous sommes en janvier et cela ressemble à l’été”, a déclaré Eusebio Folgeira, 81 ans, un habitant de Bilbao.

La touriste française Joana Host a déclaré: “C’est comme si le temps était agréable pour faire du vélo, mais nous savons que c’est comme si la planète brûlait. Nous en profitons donc, mais en même temps, nous avons peur.”

Les scientifiques n’ont pas encore analysé les manières spécifiques dont le changement climatique a affecté les récentes températures élevées, mais la période de temps chaud de janvier s’inscrit dans la tendance à plus long terme de la hausse des températures due au changement climatique d’origine humaine.

Cela fait suite à une autre année d’événements météorologiques extrêmes qui, selon les scientifiques, étaient directement liés au réchauffement climatique, notamment des vagues de chaleur meurtrières en Europe et en Inde et des inondations au Pakistan.

“La chaleur record à travers l’Europe au cours de la nouvelle année a été rendue plus probable par le changement climatique d’origine humaine, tout comme le changement climatique rend désormais chaque vague de chaleur plus probable et plus chaude”, a déclaré le Dr Friederike Otto, climatologue à l’Imperial College. Londres.

Les pics de température peuvent également amener les plantes à commencer à pousser plus tôt dans l’année, ce qui les rend vulnérables à la mort par les gelées, a déclaré Otto.

PISTES VIDE

“Alors que des millions de personnes à travers l’Europe subissent une vague de chaleur en janvier, il est peut-être temps de mettre fin complètement à la dépendance de notre société aux combustibles fossiles qui réchauffent la planète”, a déclaré Greenpeace UK.

L’agence météorologique nationale française Météo France a attribué les températures anormales à une masse d’air chaud se déplaçant vers l’Europe depuis les zones subtropicales.

Il a frappé pendant la saison de ski chargée, entraînant des voyages annulés et des pistes vides. Les stations balnéaires des régions du nord de l’Espagne, les Asturies, Leon et la Cantabrie, ont été fermées depuis les vacances de Noël en raison du manque de neige.

À Jahorina, au-dessus de Sarajevo en Bosnie-Herzégovine, où se sont déroulés les Jeux olympiques d’hiver de 1984, cela aurait dû être l’une des semaines les plus chargées de la saison. Au lieu de cela, les télésièges pendaient sans vie au-dessus des pentes herbeuses. Dans une maison d’hôtes, un couple a dîné seul au restaurant, les seuls clients.

Un événement de saut à ski à Zakopane, dans le sud de la Pologne, prévu pour le week-end du 7 au 8 janvier, a été annulé.

LA MÉTÉO RÉDUIT LA TENSION DE GAZ

Les températures exceptionnellement douces ont offert un soulagement à court terme aux gouvernements européens qui ont eu du mal à sécuriser les rares approvisionnements en gaz et à contenir la flambée des prix après que la Russie a réduit les livraisons de carburant à l’Europe.

Les gouvernements européens ont déclaré que cette crise énergétique devrait accélérer leur passage des combustibles fossiles à l’énergie propre – mais à court terme, la chute de l’approvisionnement en carburant russe les a obligés à se précipiter pour obtenir du gaz supplémentaire d’ailleurs.

La demande de gaz pour le chauffage a chuté dans de nombreux pays, ce qui a contribué à réduire les prix.

Le prix de référence du gaz pour le premier mois s’échangeait mercredi matin à 70,25 euros par mégawattheure, son plus bas niveau depuis février 2022 avant l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Le chef de l’autorité italienne de l’énergie a prédit que les factures d’énergie réglementées dans le pays chuteraient ce mois-ci, si les températures plus douces contribuaient à maintenir les prix du gaz plus bas.

Cependant, une note d’Eurointelligence a averti que cela ne devrait pas endormir les gouvernements dans la complaisance ou supprimer un sentiment d’urgence face à la crise énergétique en Europe.

“Bien que cela donnera aux gouvernements plus de marge de manœuvre budgétaire au cours de la première partie de cette année, la résolution des problèmes énergétiques de l’Europe nécessitera une action concertée sur plusieurs années”, a-t-il déclaré. “Personne ne devrait croire que c’est encore fini.”

