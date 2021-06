«Ça se passe et ça se propage probablement»: les responsables de la santé canadiens déconcertés par une maladie cérébrale mortelle MYSTÈRE

Au moins 48 personnes âgées de 18 à 85 ans, presque également hommes et femmes, souffrent d’une maladie inexplicable qui a entraîné une détérioration rapide de leur santé. Des hallucinations visuelles et auditives, des pertes de mémoire, des difficultés à marcher et des problèmes d’équilibre sont parmi les symptômes de cette maladie mystérieuse, qui aurait tué six patients jusqu’à présent.

Lire la suite















Cette semaine, le gouvernement de la province du Nouveau-Brunswick principalement touchée, située sur la côte atlantique, a intensifié ses efforts pour faire face à l’épidémie, qui avait, jusqu’à récemment, été éclipsée par la pandémie de coronavirus. Un comité d’experts a été mis sur pied pour accélérer l’enquête sur ce que l’on appelle le groupe néo-brunswickois du syndrome neurologique de cause inconnue.

« La découverte d’un syndrome potentiellement nouveau et inconnu fait peur», a déclaré jeudi la ministre de la Santé du Nouveau-Brunswick, Dorothy Shephard, lors d’une conférence de presse, ajoutant que les sections locales ont été «inquiet et confus” sur la nouvelle maladie.

Bien que les habitants de la province souffrent de symptômes alarmants qui semblent provenir de la même maladie inconnue endommageant le cerveau au cours des dernières années, aucune cause certaine n’a encore été identifiée. Les responsables de la santé se sont penchés sur l’exposition potentielle de l’environnement et des animaux, mais l’incertitude règne.

« A ce stade, on ne sait pas. Tout est sur la table. Nous allons examiner toutes les possibilités et, espérons-le, nous allons … développer une bonne compréhension», a déclaré l’un des coprésidents du comité, le Dr Edouard Hendriks. L’autre, la Dre Natalie Banville, a admis qu’aucun conseil ne peut être donné aux gens sur la façon – ou si – ils peuvent se protéger de la maladie, car les experts n’ont pas déterminé sa dérivation.

« Nous faisons des recherches. Nous n’avons pas de causes environnementales, nous n’avons pas de causes génétiques, nous n’avons pas de causes médicamenteuses – nous n’avons aucune cause établie« , a déclaré Banville.

Toutes les possibilités sont étudiées, y compris la contamination par des toxines, des bactéries ou un virus.

Pour tenter de percer le mystère, un vaste questionnaire a été rédigé par les autorités sanitaires. Destiné à la fois aux patients et à leurs familles, il peut prendre jusqu’à quatre heures. Une clinique spéciale pour diagnostiquer et traiter les patients suspects a également été ouverte.

Lire la suite















« C’est encore un gros choc», a déclaré Luc Leblanc, qui a reçu un diagnostic de syndrome inconnu, à CTV News au Canada. « Je n’ai jamais eu de réponses que je cherchais, ou comment faire face, ou comment prolonger ma vie», a déclaré l’homme de 41 ans. Il souffre de problèmes de concentration et de perte de mémoire, et a décrit son état comme «une bombe à retardement. » « Tu ne sais pas combien de temps tu as, » il a dit.

La vie d’un autre patient a également été bouleversée par le mystérieux trouble cérébral. Gabrielle Cormier, dont les symptômes neurologiques incluent des problèmes de vision et des incapacités soudaines à marcher et à se tenir debout, a été diagnostiquée à l’âge de 20 ans.Je ne sais pas lire, ce qui est dommage car j’aime lire. Je ne peux pas bouger… J’étais très actif avant», a-t-elle expliqué à CTV News.

Les habitants de la région ont été «frustré » pendant des mois, ont admis des responsables cette semaine. Il y a eu des plaintes concernant un manque de communication et de transparence de la part des responsables de la santé, les habitants exigeant désormais des séances d’information publiques régulières sur la question troublante.

La maladie a été observée pour la première fois au Nouveau-Brunswick en 2015 par le neurologue local, le Dr Alier Marrero. Au fil des ans, de plus en plus de patients sont apparus, présentant des symptômes similaires de démence et des mouvements musculaires étranges, entre autres troubles. Lorsque le nombre de personnes touchées a commencé à augmenter, le médecin a conclu qu’il avait affaire à quelque chose qui n’avait jamais été observé auparavant dans le monde médical et a tiré la sonnette d’alarme.

Un groupe potentiel de cas a été officiellement identifié en décembre 2020, juste avant que la pandémie ne frappe. Cependant, la mystérieuse maladie n’a été exposée publiquement qu’après la fuite d’une note interne d’un médecin-chef à ce sujet en mars de cette année.

« Chaque année depuis 2018, le nombre de cas a augmenté. Et on ne sait pas pourquoi. Nous ne savons pas ce qui cause cela. Nous savons que cela se produit et que cela se propage probablement», a déclaré Marrero au quotidien Toronto Star, avertissant que «nous sommes exposés à quelque chose que nous n’avons pas été exposés [to] avant que. «

Vous pensez que vos amis seraient intéressés ? Partagez cette histoire !