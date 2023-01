Ça prend un village – Shaw Local

Pour l’éditeur:

2022 a continué d’être une période difficile pour de nombreux membres de la communauté. Pour ceux qui traversent une période vraiment difficile, la communauté s’est à nouveau réunie pour aider ceux qui ont besoin d’un petit coup de pouce supplémentaire pendant la période des fêtes.

Au nom du Franklin Mall Christmas Project et du Sandwich Lions Club, je tiens à exprimer ma sincère gratitude pour le soutien et la générosité. Cette année, nous avons touché plus de 290 familles du district scolaire de Sandwich avec des livraisons de boîtes de nourriture et de chèques-cadeaux d’épicerie.

Nos équipes de Pères Noël ont pu reprendre leurs visites en personne en répandant la joie des Fêtes avec des biscuits et des bonbons faits maison. Nous avons également pu livrer en toute sécurité des biscuits aux établissements de soins infirmiers et de réadaptation ainsi qu’à l’hôpital local.

Cela n’aurait pas pu être accompli sans le soutien massif de la communauté, des volontaires du projet, des entreprises locales et des étudiants et enseignants locaux.

Le projet de Noël du centre commercial Franklin a mené à bien la tradition de 68 ans d’aider les personnes dans le besoin pendant la période des fêtes. Cela n’aurait pas été possible sans l’armée de bénévoles qui donnent de leur temps. Frankie et Peg Mall (fondateurs en 1954) seraient certainement ravis de cet acte continu de don.

C’est vraiment gratifiant de faire partie d’une communauté aussi généreuse. Ce projet prend un village pour accomplir un acte caritatif aussi digne. Merci pour votre soutien.

Karen Spangler

Projet de Noël du centre commercial Franklin

Sandwich Lion’s Club

Sandwich