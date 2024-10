Meghan Markle a du mal à gérer les réactions des gens : « Ça prend le dessus sur elle »

Meghan Markle se sentirait vraiment triste à cause de la réaction qu’elle suscite pour ses actions publiques, et cela « commence à prendre le dessus sur elle ».

Une confidente de l’ancienne star de « Suits » a fait ces commentaires en tentant de montrer ses émotions dans le moment présent.

Ils ont pesé sur tout en parlant à D’ACCORD! Revue dans une conversation très franche.

Selon l’amie en question, « elle s’est sentie très victime d’intimidation et scrutée à l’époque où elle travaillait comme membre de la famille royale, et elle a le sentiment que l’intimidation est de retour. »

Pour ceux qui ne le savent pas, tout cela fait référence à la réaction contrastée qu’elle reçoit pour ses événements publics par rapport à son mari.

L’amie a également admis qu’elle travaillait dur pour changer le récit et « elle veut que les gens se souviennent à quel point elle a traversé une période difficile et elle essaie de rallier le public. »

Avant de signer, ils ont également ajouté: « Et il est difficile d’entendre les spéculations constantes sur son mariage et sur elle et Harry vivant des vies séparées, car même si elle essaie de l’ignorer, parfois cela prend le dessus sur elle. »