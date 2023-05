Ça peut arriver, c’est le football ! Erik Ten Hag soutient David De Gea après une erreur « d’horreur »

L’entraîneur de Manchester United, Erik ten Hag, a déclaré qu’il croyait pleinement au gardien David de Gea malgré l’erreur de l’Espagnol qui a offert à West Ham United une victoire 1-0 en Premier League dimanche.

Le gardien espagnol a laissé glisser le tir plein d’espoir de Saïd Benrahma à 20 mètres par-dessus son gant et dans les filets pour condamner l’équipe d’Erik Ten Hag à des défaites consécutives en Premier League, après une défaite 1-0 à Brighton jeudi.

Ils restent quatrièmes et un point au-dessus de Liverpool, qui a disputé un match de plus. United n’a plus qu’un point d’avance sur Liverpool qui progresse rapidement, mais avec un match en moins, mais une huitième défaite sur la route cette saison pourrait s’avérer aussi coûteuse pour les visiteurs qu’elle n’a pas de prix pour West Ham.

Ten Hag a déclaré qu’il espérait que le gardien de 32 ans prolongerait son séjour au club. Son contrat doit expirer cet été.

« Il a les draps les plus propres de la ligue, donc nous ne serions pas ici dans cette position sans lui », a déclaré Ten Hag aux journalistes. « Il a pleinement ma conviction. Aucune inquiétude avec lui.

« Cela arrive, mais en tant qu’équipe, vous devez y faire face, faire preuve de caractère, être résilient et rebondir. Nous voulons qu’il reste et prolonge son contrat. »

Le match de De Gea a commencé de manière peu propice lorsque son mauvais dégagement a volé aux pieds de Rice, dont la course dans la surface n’a été écourtée que par un tacle de dernière minute de Wout Weghorst.

Le seul but du match est survenu à la 27e minute et ce n’est pas celui que De Gea voudra revoir.

Benrahma avait peu d’options alors qu’il avançait avec Aaron Wan-Bissaka, Victor Lindelof et Luke Shaw pour compagnie.

L’ailier algérien a tenté sa chance depuis l’extérieur de la surface mais son tir manquait de réelle menace et De Gea aurait dû effectuer un arrêt de routine.

Mais le ballon a semblé s’éloigner de l’Espagnol alors qu’il tentait de le repousser, et à la place, il a roulé presque en s’excusant dans le filet.

Lorsqu’on lui a demandé si la série de six victoires de Liverpool avait affecté son équipe, Ten Hag a déclaré: « Ce n’est pas à propos de Liverpool, c’est à propos de nous parce que si vous regardez la table, nous avons tout entre nos mains.

« Rien ne change. Nous aurions pu faciliter les choses si nous avions gagné, mais nous avons besoin de trois victoires en quatre matchs. Tout est entre nos mains. Nous devons croire. »

(Avec les contributions des agences)

