«Ça ne va pas bien ici»: un candidat provincial pour la première fois partage ses révélations au porte-à-porte

À l’âge mûr de 67 ans, je me suis présenté comme candidat libéral de l’Ontario dans Davenport aux élections de la semaine dernière. Les enjeux n’auraient pas pu être plus élevés avec les nuages ​​entrelacés de pandémie, d’effondrement économique, de calamité environnementale et de dysfonctionnement social.

J’ai joué mon rôle politique : j’ai consommé des faits, monté une organisation, collecté des fonds de campagne et trouvé ma voix. Le 2 juin, j’étais prêt et ravi de jouer un rôle direct dans notre système démocratique.

Une campagne politique est un travail exténuant si vous la traitez sérieusement. Si vous avez la chance d’avoir un directeur de campagne inspiré et une équipe de bénévoles, comme moi, ils vous facilitent la tâche en organisant votre campagne, en lui donnant du sens et de la vie.

Il y a des milliers de portes auxquelles frapper et des milliers d’histoires humaines à entendre. Dans le contexte du plus faible taux de participation aux élections de l’histoire de l’Ontario, je ne pense pas avoir rencontré une seule personne satisfaite de l’état des choses. Ils voulaient une vie meilleure pour eux-mêmes, leurs enfants, leurs parents et pour les autres. Ils voulaient comprendre les enjeux et ce que défendaient les partis.

Les personnes âgées ont pleuré en me racontant leurs difficultés et leurs pertes. Les jeunes couples ont exprimé leurs inquiétudes face à un avenir avec un logement incertain. Les parents ont déploré ce qui manque à notre système éducatif. Les étudiants étaient perplexes quant à leurs perspectives. Tant de gens sont désespérés à propos de l’environnement et de la façon dont nous échouons si lamentablement à apporter les changements nécessaires. Des gens si bons, qui voulaient une direction et des plans réalistes pour ce qu’ils comprenaient tous étaient des problèmes difficiles.

Mais ne vous méprenez pas : il y a un courant sous-jacent de haine, d’ignorance et d’intolérance ici même à Toronto.

Un homme, son fils adolescent aux yeux brillants à ses côtés, a prononcé mon nom avec dédain. Il m’a demandé si j’avais lu le « rapport de 700 pages » qui indiquait clairement qui achetait le Canada et l’Ouest, et qui le contrôlait.

Une femme aux cheveux blancs portant une chemise Fleetwood Mac m’a demandé si je croyais que le virus était réel. Quand j’ai dit que oui, elle m’a claqué la porte au nez en disant: « Je n’ai rien à te dire. »

Une femme autoproclamée du centre gauche m’a dit que les candidats devaient avoir « le bon nom ».

Un homme m’a crié quand je lui ai demandé si je pouvais lui parler : « Monte ces escaliers et tu vas mourir.

Une femme m’a suivi dans une rue résidentielle qui était par ailleurs assez favorable, criant tout le temps que j’avais du sang sur les mains. Pour quelle raison je ne sais pas, mais elle a insisté.

Les choses ne vont pas bien ici à Toronto, ou ailleurs – et elles empirent. L’inflation est en hausse, tout comme les pénuries de nourriture et d’autres produits de première nécessité. Les riches deviennent plus riches; les luttes des moins fortunés s’aggravent. La violence chez nous et à l’étranger nous effraie tous.

Il faut se rendre à l’évidence : nous ne fonctionnons pas correctement en tant que société ou en tant qu’économie, et nous nuisons irrémédiablement à notre planète. Les personnes qui veulent un changement positif et constructif se sentent impuissantes, et les personnes haineuses qui se nourrissent de désinformation et de mensonges deviennent de plus en plus provocatrices et autonomes. C’est la matière du désespoir, de l’agitation et de l’agitation sociale.

Nous avons besoin d’idées audacieuses et de plans visionnaires pour faire face à nos nombreuses menaces existentielles, et la discussion est essentielle. Je regrette beaucoup qu’aucun débat dans ma circonscription n’ait eu lieu en personne ou à l’antenne. Les gens doivent observer leurs candidats ensemble pour faire un choix éclairé. J’avais beaucoup à dire et à questionner; ce fut une grande déception pour moi et les électeurs en ont souffert.

Au lieu de cela, nous étions confrontés à l’apathie au milieu des slogans et des promesses aléatoires des partis. L’électorat n’aime peut-être pas les choix qui s’offrent à lui lors d’une élection donnée, mais la démocratie, c’est la liberté de choisir et la liberté de faire un choix éclairé. Il faut parfois faire un choix qui n’est pas idéal. L’absence des urnes est dangereuse et imprudente ; les gens doivent voter.

Je veux que ceux qui n’ont pas voté sachent que tant de bénévoles brillants, jeunes, dévoués et diversifiés ont travaillé sans relâche à ma campagne pour un changement positif et pour faire une différence. En montant les marches, j’ai souvent fantasmé comment, si je suis élu, je pourrais les aider à avancer dans la vie, à poursuivre leur dévouement et à faire partie de nos institutions publiques. À quel point nous pourrions rendre notre gouvernement bon. J’aurais été un grand champion pour eux.

Cependant, ils n’ont pas abandonné, et leur dévouement et leur idéalisme sont l’espoir d’un monde meilleur.

