Ça ne s’annonce pas bien – Shaw Local

Chester Weger ne sait toujours pas si une recherche révélera de “nouvelles” preuves de la scène du crime de 1960 qui a conduit à sa condamnation pour meurtre – mais cela ne semble pas bon.

Lundi, un juge du comté de La Salle a tenu une audience de suivi sur la recherche de preuves recueillies sur les meurtres de Starved Rock mais non présentées au procès. La semaine dernière, le juge Michael C. Jansz a demandé si des éléments répertoriés dans un document ancien existaient toujours. L’avocate de l’État du comté de La Salle, Karen Donnelly, a accepté d’enquêter.

Réponse : Sûrement pas.

Donnelly a déclaré que l’installation hors de l’État ne détient pas de matériaux aussi longtemps. C’était une réponse informelle, cependant; Donnelly a été informée qu’elle devrait déposer une demande en vertu de la loi sur la liberté d’information pour obtenir une réponse définitive. Quoi qu’il en soit, il ne semble pas que Weger, qui n’était pas présent lundi, recevra des objets perdus depuis longtemps à envoyer au laboratoire du crime.

Weger a été libéré sur parole l’année dernière après avoir purgé six décennies pour meurtre. Il a été condamné à la prison à vie pour avoir tué Lillian Oetting. Bien qu’il se soit rétracté plus tard, il a avoué avoir tué Oetting et deux compagnons, Frances Murphy et Mildred Lindquist, lors d’un vol raté au Starved Rock State Park.

Weger continue de clamer son innocence et ses avocats veulent non seulement déterrer tous les objets perdus, mais aussi envoyer quelques éléments de preuve existants au laboratoire pour de nouveaux tests. À cette fin, ils ont soumis une autre requête lundi demandant que la veste de Weger et certains échantillons de cheveux soient analysés.

C’est la deuxième fois qu’ils demandent. Jansz a examiné une demande similaire la semaine dernière et a dit “non”.

Les législateurs ont assoupli les règles relatives à la soumission d’anciennes preuves pour de nouveaux tests, mais il existe toujours un test en deux parties. Premièrement, l’identité du suspect doit être remise en question. Deuxièmement, la chaîne de possession – c’est-à-dire le traitement documenté des preuves – doit être suffisamment claire pour ne montrer aucune falsification.

La semaine dernière, Jansz a jugé que Weger avait réussi le premier test mais pas le second. Les preuves ont été traitées d’une manière qui ne dépasserait pas aujourd’hui et cela, a déclaré Jansz, signifiait que Weger ne pouvait pas montrer que les tests modernes donneraient des résultats fiables.

Celeste Stack, l’une des avocates de Weger, a déclaré que cela ne devrait pas être la fin. Les techniques médico-légales, a-t-elle soutenu, ont trop avancé pour empêcher Weger, maintenant âgé de 81 ans, de contester les faits clés de son affaire de 60 ans.

“C’est très important”, a déclaré Stack, ajoutant plus tard, “Il a été abattu il y a des années parce que les preuves ont été horriblement mal gérées.”

Jansz a accepté d’examiner la nouvelle requête et, après que Donnelly ait eu la chance de répondre, d’aborder les questions et la jurisprudence soulevées dans la requête de Weger. Une audience est fixée à 14 h 30 le mardi 10 novembre.

L’utilisation par Stack des mots “horriblement mal géré” est défendable – les affaires seraient rejetées si les preuves étaient ainsi traitées aujourd’hui – mais nécessite néanmoins un certain contexte historique.

Les meurtres ont été commis alors que la présidence Eisenhower touchait à sa fin et que la plupart des Américains regardaient la télévision en noir et blanc. L’ADN avait été découvert au début des années 1950, mais les scientifiques étaient à des années de l’appliquer à l’analyse médico-légale et d’élaborer des normes pour obtenir des preuves pour les tests de laboratoire.